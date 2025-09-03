“A los 70 se sigue siendo un niño”: Captan conversación entre Vladimir Putin y Xi Jinping sobre alcanzar la inmortalidad

Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin , conversaron sobre la posibilidad de que los seres humanos vivan hasta los 150 años e, incluso, alcancen la inmortalidad, según captó un micrófono ambiental cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en la plaza de Tiananmén.

“Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño“, se oyó decir en ruso al intérprete que traducía las palabras de Xi a Putin en la señal de la televisión china distribuida por la agencia Bloomberg.

La respuesta del presidente ruso, traducida al chino mandarín, fue: “Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e, incluso, alcanzar la inmortalidad”.

A ello, Xi replicó que “los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años“.

En una rueda de prensa transmitida en directo por la televisión estatal rusa, el jefe del Kremlin confirmó que hablaron con Xi sobre longevidad. “Sí, cuando asistimos al desfile, el presidente (Xi) habló de ello”, contestó Putin al ser consultado sobre el particular.

Agregó que, en su momento, el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, “desarrolló activamente” ese asunto relacionado con la longevidad.

“Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual”, resumió el mandatario ruso.