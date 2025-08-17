Hallan documentos confidenciales en un hotel de Alaska antes de la cumbre entre Putin y Trump

Turistas hospedados en un hotel cercano a la base militar de Alaska, Estados Unidos, donde el 15 de agosto se reunieron los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin, encontraron documentos confidenciales de la Oficina de Protocolo de la Casa Blanca que, al parecer, fueron olvidados en una impresora del centro de negocios del hotel.

Según reportó la emisora NPR, las ocho páginas fueron halladas hacia las 9.00 horas, pocas horas antes de la cumbre. En ellas se detallaban las ubicaciones, horarios del evento, números de contacto de funcionarios y otros datos logísticos.

Tres huéspedes del hotel Captain Cook, ubicado a unos 20 minutos de la base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, hallaron los documentos y fotografiaron su contenido, al cual tuvo acceso EFE.

Las dos primeras páginas reflejaban el itinerario de ambas delegaciones, así como los salones reservados para las reuniones entre los mandatarios, los preparativos antes de la rueda de prensa conjunta y la entrevista de Trump con la cadena Fox News, transmitida después del encuentro.

Los documentos, con la inscripción “elaborado por la Oficina del Jefe de Protocolo”, revelaban que Trump tenía previsto obsequiar a Putin un pequeño busto de un águila calva, ave nacional de Estados Unidos.

También se incluía la lista de integrantes de ambas comitivas. En el caso de la rusa, se añadía la pronunciación fonética de los nombres, incluido el de Putin.

Se mostraba además la distribución de los asientos para el almuerzo, que finalmente no se llevó a cabo.

Trump y Putin se habrían ubicado uno frente al otro en el centro de la mesa. A la derecha del estadounidense estarían el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la jefa de Despacho, Susie Wiles. A su izquierda, el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el enviado especial, Steve Witkoff.

En cuanto a Putin, se tenía previsto que lo acompañaran el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, y el asesor presidencial para Política Exterior, Yuri Ushakov.

El menú de tres tiempos incluía ensalada verde con vinagreta de champán, una opción entre filete miñón con salsa de brandy o fletán con papas cremosas y espárragos, y crème brûlée como postre.

Consultada por NPR, la Casa Blanca restó importancia a la filtración, calificando los documentos como “un menú de almuerzo de varias páginas”.

La administración Trump ya había estado envuelta en controversias por filtraciones de información confidencial.

En marzo, funcionarios de alto rango compartieron detalles sobre un bombardeo en Yemen mediante un chat grupal en la aplicación Signal, sin advertir que un periodista se había unido por error. Este publicó las conversaciones.

En abril, según el New York Times, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió datos militares en otro chat con dos familiares y su abogado personal.