Trump y Putin concluyen cumbre en Alaska sin acuerdos concretos sobre Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes 15 de agosto que “se acordaron muchos puntos” durante la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, pero no especificó cuáles. Ambos concluyeron la cumbre sin presentar un plan para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump aseguró que quedan “muy pocos” asuntos por resolver para alcanzar una solución al conflicto bélico iniciado hace más de tres años por la invasión rusa.

“No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo”, agregó Trump, quien partió rumbo a Washington luego de permanecer seis horas en Alaska, las mismas que Putin, quien también se retiró.

El presidente estadounidense anunció que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para informarles sobre el encuentro, que calificó como “muy productivo”.

Putin, por su parte, expresó su esperanza de que “el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania”, sin aportar detalles.

Añadió que espera que “Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no generen obstáculos ni intenten frenar el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores”.

Ambos mandatarios habían prometido una conferencia de prensa tras unas tres horas de conversación en la base militar de Elmendorf-Richardson, pero solo se dieron un apretón de manos al concluir sus discursos y se marcharon sin responder a los periodistas.

“Al final, la decisión es suya”, declaró Trump, en referencia a los ucranianos.

También señaló que podría volver a reunirse con Putin “muy pronto”, a lo que el mandatario ruso respondió, en inglés: “Next time in Moscow”. El republicano replicó que “puede imaginar que eso suceda”.

Ambos líderes hablaron frente a un fondo azul con la leyenda “En busca de la paz”.

La cumbre comenzó con una coreografía meticulosa para recibir a Putin, quien así rompió el aislamiento occidental por la guerra.

Trump aplaude a Putin

Trump incluso aplaudió brevemente cuando su homólogo ruso se dirigía hacia él en la pista.

Le siguieron apretones de manos, sonrisas y gestos de cortesía. No faltaron los aviones de combate: unos sobrevolaron el lugar y otros fueron alineados junto a la alfombra roja.

Putin incluso se subió al vehículo blindado de Trump, donde conversaron a solas.

Estaba previsto que el encuentro consistiera en un cara a cara con intérpretes únicamente, pero finalmente ambos estuvieron acompañados: Trump por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Rusia, Steve Witkoff; Putin, por su canciller, Serguéi Lavrov, y el consejero diplomático Yuri Ushakov.

Esto alteró la dinámica prevista de la reunión, que Ucrania y los países europeos temían que sirviera para que Putin influyera en Trump.