EE. UU. propone garantías de seguridad a Ucrania similares a las de la OTAN, pero sin adhesión

Estados Unidos propuso a Ucrania una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte , pero sin una adhesión formal a la Alianza, informó la primera ministra italiana y fuentes diplomáticas.

La propuesta fue planteada durante una llamada telefónica que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y con dirigentes europeos, un día después de la cumbre entre Trump y el ruso Vladímir Putin.

“Como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía de tipo artículo 5, fuera de la OTAN, con el acuerdo a priori de (Vladímir) Putin”, indicó a la AFP una fuente diplomática bajo condición de anonimato.

El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte establece el principio de defensa mutua: si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su auxilio.

También lea: Por qué Trump respondió a Rusia con el envío de submarinos nucleares

Kiev solicita garantías de seguridad sólidas que disuadan a Rusia de atacarla de nuevo.

Ucrania aspira desde hace tiempo a ingresar en la OTAN, pero Rusia sostiene que esa intención es una de las causas de la guerra, y Trump ha descartado en reiteradas ocasiones esa posibilidad.

En lugar de ello, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, impulsa una propuesta que situaría a Ucrania bajo el paraguas defensivo de la OTAN incluso sin ser miembro, una idea que, según afirmó, fue abordada por Trump durante la llamada.

Meloni no precisó si esa propuesta fue discutida con Putin.

Le podría interesar: Rusia intensifica sus ataques aéreos y Estados Unidos niega a Ucrania las defensas ya pactadas

Otra fuente conocedora del asunto, también bajo anonimato, confirmó a la AFP que se mencionó la idea de una protección inspirada en la de la OTAN durante la conversación.

“Pero nadie sabe en detalle cómo funcionaría ni por qué (Vladímir) Putin lo aceptaría, si está categóricamente en contra de la OTAN y evidentemente en contra de cualquier garantía efectiva de la soberanía de Ucrania”, matizó.

Según la misma fuente, el asunto podría abordarse en el encuentro previsto en Washington entre Trump y Zelenski.

Reino Unido y Francia han manifestado estar dispuestos a enviar tropas a Ucrania para ayudar a mantener una eventual tregua.

En cambio, Meloni, quien descartó el envío de tropas italianas, presentó su propuesta como un compromiso menos riesgoso y menos costoso.