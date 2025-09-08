Trump y la pastilla del US Open que desató rumores de salud

Internacional

Trump y la pastilla del US Open que desató rumores de salud

Trump, visto con una pastilla en el US Open, desata nuevas especulaciones sobre su estado de salud.

Mariana Torres Ruano

|

Imagen de referencia. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es visto tomando una pastilla azul en el US Open. (Foto Prensa Libre: EFE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste al US Open donde fue fotografiado tomando una cápsula azul. (Foto Prensa Libre: EFE).

Durante los últimos días, redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones por una pastilla misteriosa que Donald Trump habría ingerido durante la final masculina del US Open. El fotógrafo argentino Andrés Kudacki capturó el momento en el que, entre los dientes del presidente, se observa una tableta de color celeste.

El partido entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz comenzó con retraso por cuestiones de seguridad relacionadas con la presencia del presidente. Trump asistió acompañado por su yerno Jared Kushner, su nieta Arabella y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Tras difundirse la fotografía, la mayoría de usuarios concluyó que se trataba de una simple menta. Sin embargo, la imagen dio rienda suelta a especulaciones en línea, con internautas sin aparente experiencia médica que opinaron al respecto.

Algunas conjeturas apuntaron a que era el conocido medicamento para la disfunción eréctil, que también se prescribe para la hipertensión pulmonar. Otros sugirieron que podía tratarse de Adderall, un estimulante usado para el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y narcolepsia.

Un funcionario de la Casa Blanca aclaró que la tableta era, en efecto, una menta. Pese a ello, continuaron las dudas y debates en redes sociales, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la salud de Trump y su capacidad para gobernar.

Días atrás, se difundió el rumor infundado de que el presidente había fallecido, el cual él mismo calificó de absurdo.

En semanas recientes también se han viralizado imágenes que despertaron sospechas: internautas señalaron un moretón en su mano derecha, disimulado con maquillaje, y en julio circularon fotos que mostraban una hinchazón notable en sus tobillos.

Ante la creciente ola de especulaciones, la Casa Blanca confirmó que el presidente padece insuficiencia venosa crónica.

ESCRITO POR:

Mariana Torres Ruano

Mariana Torres Ruano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE. UU. Donald Trump Estados Unidos Internacional US Open 
