Video muestra cómo Donald Trump es abucheado durante la final del US Open de tenis

Internacional

Video muestra cómo Donald Trump es abucheado durante la final del US Open de tenis

Un video mostró el momento en que Donald Trump recibió abucheos y aplausos durante la final del US Open de Tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

|

Donald Trump

l presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (C), saluda, flanqueado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, su nieta Arabella Kushner y Jared Kushner, durante el himno nacional, mientras asiste a la final masculina individual de tenis. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió breves abucheos el domingo por espectadores de la final del US Open de tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, constató un periodista de la AFP.

Cuando Alcaraz acababa de ganar el primer set por 6-2, el rostro del mandatario republicano apareció en las pantallas gigantes de la pista central de Nueva York, provocando un concierto de abucheos y algunos aplausos.

La final de este torneo de Grand Slam, el último de la temporada, arrancó con más de media hora de retraso debido a las medidas de seguridad adicionales para el público que se aplicaron por la visita de Trump.

La final, prevista para comenzar a las 14H00 locales (18H00 GMT), se puso en marcha finalmente a las 14H48 cuando la cancha central de Nueva York estaba ocupada por alrededor de tres cuartas partes del aforo.

LECTURAS RELACIONADAS

Venezolanos participan en una jornada de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, en Caracas, este sábado. (Foto Prensa Libre: EFE)

Buques, milicias y denuncias: ¿Cómo se prepara Venezuela ante la “amenaza” de EE. UU.?

Donald Trump habla a los reporteros de la Casa Blanca, este viernes. (Foto Prensa Libre: AFP)

Mientras los adversarios de EE. UU. estrechan lazos en China, Trump se frustra con Putin: ¿Por qué?

En una jornada lluviosa en Nueva York, las medidas de seguridad se reforzaron sensiblemente este domingo respecto a los anteriores 14 días del evento.

Lea también: Por qué Elon Musk no llegó a la cena de Trump con magnates de la IA en la Casa Blanca

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Tendencias internacionales Tenis Tenis de Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS