Objetos lanzados desde la Casa Blanca: Donald Trump dice que es IA, su equipo afirma que es real

El 1 de septiembre se viralizó en las redes sociales un video que mostraba el lanzamiento de objetos desde la Casa Blanca. La grabación superó las 181 mil visualizaciones, luego de que usuarios afirmaran que alguien arrojó una computadora desde el segundo nivel, presuntamente con la lista de clientes de Jeffrey Epstein.

Sin embargo, en el video no se distingue con claridad qué tipo de objetos fueron arrojados desde la Casa Blanca, por lo que no es posible asegurar que se tratara de una computadora. De cualquier modo, la grabación viral despertó el interés de los internautas, quienes comenzaron a difundir teorías conspirativas en las plataformas digitales.

Aunque no se logra distinguir qué era lo que arrojaban desde la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos, medios estadounidenses especularon que podría tratarse de la ventana del Dormitorio Abraham Lincoln, una de las habitaciones que Donald Trump dijo que deseaba remodelar en los próximos días.

No obstante, aunque un funcionario de la Casa Blanca le confirmó al periódico estadounidense New York Post que la persona del video era un contratista que realizaba el mantenimiento regular durante la ausencia del mandatario republicano, Trump aseguró en una conferencia de prensa que la grabación fue creada con inteligencia artificial.

Polémica por video en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró a los medios estadounidenses durante la noche del pasado martes 2 de septiembre que las imágenes de la grabación viral tuvieron que haber sido creadas con inteligencia artificial, ya que todas las ventanas de la Casa Blanca están fuertemente selladas y pesan más de 595 libras.

"En realidad no puedes abrir las ventanas de la Casa Blanca. ¿Saben por qué? Todas están fuertemente blindadas y son a prueba de balas", comentó el mandatario republicano, a pesar de que su equipo de prensa le había confirmado su veracidad al periódico estadounidense New York Post unas horas antes de sus nuevas declaraciones.

“Si sucede algo realmente malo, tal vez solo deba culpar a la inteligencia artificial”, declaró el magnate neoyorquino, quien le pidió a su equipo de prensa en la Casa Blanca que ya no respondiera a los mensajes de los medios estadounidenses para aclarar la discrepancia entre lo que él dijo y lo que publicaron los periódicos de la nación.

“Conozco todas las ventanas que hay allá arriba. La primera dama, Melania, recientemente se quejó de que quería aire fresco de una ventana abierta en la Casa Blanca. Pero no puedes. Son a prueba de balas. Y, número uno, están selladas; número dos, cada ventana pesa casi 600 libras. Tienes que ser bastante fuerte para poder abrirlas”, agregó.

“Es el tipo de cosas que hacen y uno de los problemas que tenemos con la inteligencia artificial. Es tanto bueno como malo, porque también pueden crear cosas. ¿Sabían?”, añadió Trump, quien recordó a los medios que la exprimera dama Michelle Obama se quejó en el 2017 de que no podía abrir ninguna de las ventanas de la Casa Blanca.

A pesar de ello, el experto en forense digital y desinformación de la Universidad de California, Hany Farid, dijo que revisó el video y no logró detectar ninguna marca de agua digital, que a veces se inserta en las imágenes en el punto de generación con inteligencia artificial, debido a que “las sombras en la escena son todas consistentes”.