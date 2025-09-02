¿Qué pasará con los menores guatemaltecos cuya repatriación fue bloqueada desde EE. UU?

El pasado sábado 30 de agosto, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que repatriaría a más de 600 menores guatemaltecos que ingresaron a la nación sin el acompañamiento de algún adulto y que actualmente se encuentran bajo resguardo del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país (HHS, por sus siglas en inglés).

La cadena estadounidense CNN aclaró que, aunque el Gobierno de EE. UU. califica este proceso con los menores como una repatriación a Guatemala, múltiples abogados de inmigración en Estados Unidos consideran que ellos no comprenden plenamente la situación, por lo que no se trataría de un acto voluntario, sino de una deportación.

Ante esta situación, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, dijo que el Gobierno ya informó a Estados Unidos que está dispuesto a recibir a los menores de edad. Sin embargo, manifestó especial preocupación por los jóvenes que puedan superar la edad límite y sean enviados a centros para adultos.

No obstante, un día después del anuncio, el domingo 31 de agosto, cuando estaba prevista la deportación de decenas de menores guatemaltecos desde los Estados Unidos, una demanda interpuesta por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración logró que una jueza federal suspendiera temporalmente el proceso por unos 14 días.

¿Qué sucederá con los menores guatemaltecos?

Según la demanda del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, si los niños guatemaltecos son deportados, “corren el riesgo de exponerse a numerosos peligros al regresar a un país donde temen ser perseguidos”. Además, el demandante indicó que la mayoría de los menores son indígenas y muchos no hablan ni inglés ni español.

Dadas las circunstancias, luego de que la jueza federal bloqueara temporalmente los vuelos con menores hacia Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo dijo que espera que el proceso se resuelva lo más pronto posible: “Tenemos los mecanismos para facilitar el retorno lo más rápido que se pueda y luego trabajar con las familias”, agregó.

Ante este escenario, la magistrada estadounidense Sparkle Sooknanan le exigió al Departamento de Justicia pruebas de que los padres o tutores de todos los menores no acompañados habían solicitado su regreso a Guatemala, tanto los que ya estaban a bordo de los aviones como los que aún permanecen bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con el abogado de inmigración Haim Vásquez, si se demuestra que el Gobierno de EE. UU. intentó deportar a los menores guatemaltecos sin el consentimiento válido de sus tutores, la suspensión temporal de la repatriación posiblemente se extenderá y la protección de los niños aumentará de manera considerable.

“Ese miedo de los niños a regresar a Guatemala puede deberse al maltrato, abuso o abandono por parte de los padres o tutores legales. Por ello, las autoridades estadounidenses deben evaluar cada caso, ya que múltiples menores guatemaltecos podrían solicitar algún tipo de protección en Estados Unidos”, añadió Haim Vásquez.

“Estos niños han hecho un viaje que ya de por sí es traumático y han estado en centros de refugiados. La infancia de estos menores ha estado llena de riesgos y peligros, tanto en EE. UU. como en Guatemala. Lastimosamente, muchos de ellos no tienen la capacidad de poder entender lo que significa su situación actual”, concluyó el abogado.