Autoridades migratorias no confirman cuándo volverán decenas de menores migrantes desde EE. UU.

Este lunes, la Fuerza Aérea permaneció sin la presencia de familiares de los niños no acompañados que estaban programados para retornar desde Estados Unidos.

Durante la jornada, únicamente arribaron dos vuelos con adultos, quienes lograron reencontrarse con sus seres queridos en las afueras de la terminal aérea.

Aunque en estos vuelos no llegaron menores no acompañados, varios migrantes aseguraron que muchos niños viajan a EE. UU. porque sus padres los obligan a trabajar, sin siquiera enviarlos a la escuela.

A pesar de que retornaron adultos, hasta ahora no hay detalles de cuándo volverán los menores de edad. El pasado domingo, las familias de estos niños fueron trasladadas en buses de la Procuraduría General de la Nación. Esta institución indicó que no podía brindar información sobre lo ocurrido, mientras que el Instituto Guatemalteco de Migración aseguró no tener mayores detalles del caso.

En las últimas horas, las familias manifestaron su anhelo de reencontrarse con sus hijos, ya que desconocen en qué condiciones se encuentran.

La Fuerza Aérea permaneció sin la llegada de menores no acompañados este lunes, mientras sus familiares siguen sin respuestas sobre su retorno desde EE. UU.