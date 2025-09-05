Por qué Elon Musk no llegó a la cena de Trump con magnates de la IA en la Casa Blanca

El jueves 4 de septiembre, el presidente Donald Trump se reunió con algunos de los empresarios más importantes de EE. UU. Más de una docena de los principales magnates de tecnología e Inteligencia Artificial fueron invitados a una cena exclusiva. Sin embargo, el evento no tenía ninguna relación con esos temas.

El motivo de la visita fue presenciar la reinauguración del Rose Garden, uno de los principales atractivos de la Casa Blanca. Desde hace un tiempo, se realizaron varias modificaciones al área verde, como la instalación de mesas y sombrillas, además de pavimentar un área de césped. Periodistas estadounidenses mencionan que ahora las instalaciones se parecen a la propiedad Mar-a-Lago, club de Trump en Florida.

Debido a que Washington D. C. fue azotada por fuertes lluvias los últimos días, la reunión se celebró en un comedor interior. La cena sucedió después de una plática de trabajo de la primera dama, Melania Trump, donde se discutió la nueva comisión de Educación en Inteligencia Artificial.

Por qué Elon Musk no asistió

Entre los empresarios invitados se encontraba Mark Zuckerberg, CEO de Meta; Tim Cook, de Apple, y el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Pero, ¿dónde estuvo el examigo cercano de Donald Trump, Elon?

La ausencia de Musk, exfuncionario y hombre de confianza del presidente desde su campaña presidencial de 2024, causó polémica.

¿Cuál fue la respuesta de Elon? Lo que siempre hace: lanzar una publicación a través de su cuenta de X. Comentó que él no podría ir, pero su reemplazo estaría por él. Una respuesta curiosa, porque el Elon de enero de 2025 nunca se hubiera despegado del presidente Trump.

En junio, tuvieron una discusión sobre la Ley One Big Beautiful Bill. Elon fue bastante expresivo en sus publicaciones de X, declarando su decepción ante una ley que, según él, incrementaría el déficit presupuestario.

Por aquella época, Trump comentó: “Elon y yo teníamos una relación estupenda. No sé si seguirá siendo así”. Y, por la ausencia de Musk en la cena personal con Trump, parece que su relación se deterioró y no ha mejorado.

Aunque Trump perdió a su mano derecha dentro de su gobierno, fue otro magnate tecnológico quien parece haber subido al puesto que Elon dejó: Mark Zuckerberg, quien se sentó al lado del presidente durante la cena.

Él fue el primero en hablar ante sus colegas en esa mesa, destacando que la industria se está preparando para construir la infraestructura que impulsará el futuro. Bill Gates, por su parte, halagó el liderazgo de Trump y se emocionó al estar en la presencia de personas que “están cambiando el mundo dentro de su ámbito”.