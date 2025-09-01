Cómo respondió Donald Trump ante los rumores sobre su “delicado” estado de salud

Internacional

Cómo respondió Donald Trump ante los rumores sobre su “delicado” estado de salud

Donald Trump respondió a recientes rumores que señalaba que su estado de salud era grave, debido a sus recientes diagnósticos médicos.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el estacionamiento con su nieto Spencer Frederick Trump (derecha) en el campo de golf Trump National en Sterling, Virginia, el 30 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, ha estado rodeado de incertidumbre en los últimos días, debido a su perfil bajo.

Esto provocó que en el país comenzaran a circular rumores sobre complicaciones en su estado de salud, a raíz de su reciente diagnóstico médico y porque el pasado fin de semana se mostró distante con los medios.

Los rumores se fortalecieron luego de que el pasado 24 de agosto se le viera con un parche de maquillaje en una de sus manos, con el supuesto objetivo de cubrir un hematoma.

Además, en julio pasado, Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, un padecimiento en el que las venas no funcionan correctamente.

Todo esto, sumado a que el pasado fin de semana el mandatario no fue visto por los medios, acrecentó los rumores de que su estado de salud se agravaba con el paso de los días.

Sin embargo, el mandatario estadounidense sorprendió al reaparecer en sus redes sociales y escribir más de 40 publicaciones en su característica plataforma, cantidad que muchos consideran “excesiva” en comparación con lo que usualmente publica.

Las publicaciones de Trump comenzaron la noche del sábado 29 de agosto, en las que abordó diversos asuntos: desde su gestión en Washington como parte de su plan para prevenir los crímenes, hasta una supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

También mencionó las presuntas “nominaciones” que ha recibido al Premio Nobel de la Paz, e incluso comentó una peculiar situación con un obrero que realizaba reformas en la Casa Blanca.

Como una forma de disipar los rumores, Donald Trump publicó una fotografía en la que aparece junto a Jon Gruden, exentrenador de fútbol americano, mientras jugaban golf en un club del estado de Virginia.

Lea también: Verificamos por usted: ¿Trump autorizó la semana laboral de tres días en EE. UU.?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Casa Blanca Donald Trump Tendencias internacionales Truth Social 
