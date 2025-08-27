Verificamos por usted: ¿Trump autorizó la semana laboral de tres días en EE. UU.?

Desde su segunda llegada al poder, el presidente Donald Trump ha causado polémica y diversas opiniones debido a las varias órdenes ejecutivas que ha firmado.

Recientemente las redes sociales y diversos usuarios han cuestionado acerca de una supuesta orden que habría firmado el presidente estadounidense en donde la semana laboral dejaría de ser de cinco días para ser de tres.

Sin embargo, en plataformas oficiales del Ejecutivo de EE. UU. o de la Casa Blanca no hay registros de que Donald Trump haya firmado una orden para reducir el número de días laborales.

Tampoco el mandatario ha mencionado el tema laboral en varias de sus reuniones, ni siquiera en la que se reunió con miembros de su gabinete el pasado 26 de agosto, la cual fue considerada la más larga desde que Trump llegó al poder con una duración de 3 horas y 17 minutos.

Aún así, hubo un intento de que la semana laboral en EE. UU. se redujera a cuatro días, y ocurrió en el año 2024 cuando el senador Bernie Sanders presentó ante el Senado y a la Cámara de Representantes un proyecto que buscaba reducir los días laborales a cuatro sin pérdida de salario.

Las propuesta, llamada Ley de la Semana Laboral de 32 horas incluía que la semana laboral fuera de cuatro días y que a los trabajadores les pagaran el doble de su salario en caso de que su jornada supere las 12 horas.

Sin embargo, el proyecto no prosiguió en la Cámara de Representantes.

