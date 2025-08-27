Tratado de Tlatelolco: qué acuerdo dice Nicolás Maduro que Donald Trump violó

Tratado de Tlatelolco: qué acuerdo dice Nicolás Maduro que Donald Trump violó

Nicolás Maduro denunció la violación del Tratado de Tlatelolco por el “submarino nuclear” que Estados Unidos habría desplegado en aguas cercanas a Venezuela.

Nicolás Maduro y Donald Trump

Esta combinación de imágenes creada el 8 de agosto de 2025 muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izquierda), en Caracas el 10 de enero de 2025, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), en Pittsburgh, Pensilvania, el 15 de julio de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles la violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares, por el “submarino nuclear” que, según Caracas, ha desplegado Estados Unidos hacia aguas cercanas al país.

“Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, se ha violado el Tratado de Tlatelolco que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe”, expresó Maduro desde Miraflores, sede del Gobierno.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario aseguró que “nunca se había amenazado a ningún país” de la región “con un submarino nuclear”.

“No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca, no le bajamos la cara a nadie, no nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie“, expresó Maduro, quien, en ese sentido, agregó que a Venezuela “no la va a parar nadie”.

El martes, el Gobierno de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó de que EE.UU. planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros “buques de guerra” desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las “acciones hostiles” de la Administración de Donald Trump.

Esto, según la misión, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales“.

Por tanto, exigió “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear USS Newport News”, y reclamó “garantías claras y verificables” de EE.UU. “de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares” en América Latina y el Caribe.

No obstante, este tipo de submarinos no están diseñados para el transporte de armas nucleares.

Además, Venezuela instó al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) a convocar a “consultas urgentes para examinar esta serie de acciones” y llamó a “todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a respaldar el respeto al carácter desnuclearizado” de la región.

El país caribeño también anunció el martes un despliegue de buques de “mayor porte” en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, una semana después de que EE.UU. advirtiera que está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas” hacia su territorio, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

EE.UU. también duplicó recientemente a US$50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien el país norteamericano acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

