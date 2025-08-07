EE. UU. eleva a US$50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro

Internacional

EE. UU. eleva a US$50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro

La fiscal general Pam Bondi anunció el aumento de US$25 a US$50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro

Fotografía cedida por Prensa del Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, hablando con periodistas en un aeropuerto de Moscú. (Foto Prensa Libre: EFE)

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves de US$25 a US$50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, informó la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

Estados Unidos considera fraudulentas las reelecciones de Maduro desde 2018.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de US$50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.

La administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a US$25 millones la cantidad ofrecida por Maduro, acusado de “narcotráfico” y “corrupción”.

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como “presidente legítimo” de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

En julio el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, muy crítico con Maduro, anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Nicolás Maduro Recompensa Tendencias internacionales 
