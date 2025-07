Nayib Bukele repatria a venezolanos deportados por EE. UU. tras acuerdo con Nicolás Maduro

“Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TDA). Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”, escribió Bukele en X.

El mandatario salvadoreño precisó que se trata de un “intercambio” de estos deportados por “un número considerable de presos políticos venezolanos” y de “todos” los estadounidenses que Caracas “mantenía como rehenes”.

Minutos después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que diez estadounidenses fueron liberados en Venezuela en virtud de un acuerdo.

Bukele señaló que estas personas “se dirigen ahora a El Salvador”, donde harán una breve escala para luego proseguir el viaje a su país.

“Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que durante mucho tiempo se había negado a liberar a una de sus más valiosas piezas de negociación: sus rehenes”, añadió.

Today, we have handed over all the Venezuelan nationals detained in our country, accused of being part of the criminal organization Tren de Aragua (TDA). Many of them face multiple charges of murder, robbery, rape, and other serious crimes.



As was offered to the Venezuelan… pic.twitter.com/teuIT4GiRT