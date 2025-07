“Aunque pretendan detenernos”: Nayib Bukele dice que El Salvador tiene el mejor sistema de cárceles del mundo

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en X que su país posee el “mejor sistema” de cárceles del mundo, en el que más de 48 mil presos trabajan para reducir sus condenas.

“El mejor sistema penitenciario del mundo“, publicó Bukele en respuesta a un mensaje del jefe de las prisiones, Osiris Luna, sancionado por Estados Unidos por supuestamente organizar reuniones con lideres de pandillas con el Gobierno.

El video indica que son más de 48 mil privados de libertad, “que no son pandilleros“, los que trabajan a cambio de reducir sus penas, aunque reportes de medios locales indican que detenidos en el marco de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, estarían trabajando a pesar de no tener condenas.

Además, el video muestra que se espera que más de 6 mil reos elaboren 150 mil pares de zapatos mensualmente, como aparte del programa Cero Ocio, que en otras administraciones se denominaba Yo Cambio, y que 15 mil presos trabajan con la empresa estatal Constructora El Salvador.

El material audiovisual fue publicado inicialmente por Luna, quien en su cuenta de X dijo que “seguiremos trabajando en resolver los problemas que parecían imposibles; aunque algunos, dentro y fuera de nuestro país, pretendan detenernos“.

Luna se ha visto entre polémicas en los últimos días tras una publicación de The New York Times en la que indica que en 2020 habría ofrecido al Gobierno de Estados Unidos testificar sobre las negociaciones entre el Gobierno de Bukele y las pandillas a cambio de asilo.

El medio salvadoreño El Diario de Hoy consignó en su versión web que el reportaje del medio estadounidense, titulado: ‘Trump prometió desmantelar la MS-13. Su acuerdo con Bukele amenaza ese esfuerzo’, indica que Luna habría buscado negociar un asilo de “lujo“.

Un cable del Departamento de Estado del 10 de septiembre de 2020 “decía que Luna mostró a los funcionarios de la embajada una captura de pantalla de una cámara de seguridad de varios hombres enmascarados ingresando a una de las prisiones que supervisaba”, indica el texto.

