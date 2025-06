Bukele critica que grupos de derechos humanos no elogien la reducción de homicidios en El Salvador

El mandatario goza de enorme popularidad por reducir los niveles de violencia criminal a mínimos históricos con la “guerra” contra las pandillas que lanzó en marzo de 2022 que permite detenciones sin orden judicial. Sin embargo, sus métodos son criticados por grupos de derechos humanos, que afirman que han sido detenidos miles de inocentes.

“Es evidente que las llamadas ‘organizaciones de derechos humanos’ no consideran que no ser asesinado, violado o agredido sea un derecho humano, de lo contrario, nos estarían elogiando por haber logrado precisamente eso“, escribió Bukele en inglés en su cuenta de X.

El mandatario compartió junto a su mensaje un cuadro estadístico que proyecta que para el cierre de 2025 el país registraría una tasa de un homicidio por cada 100 mil habitantes.

En 2024, El Salvador tuvo una tasa de 1,9 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2015 era de 106 por cada 100 mil habitantes, según cifras oficiales.

Los grupos de derechos humanos también critican a Bukele por tener en prisión a 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos, como parte de su alianza con el mandatario republicano Donald Trump.

