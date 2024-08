Nayib Bukele fue entrevistado el pasado 25 de junio por la revista TIME durante una reunión realizada en la Casa Presidencial en San Salvador.

Bukele, quien en febrero ganó su reelección y comenzó su segundo mandato, habló sobre temas relacionados a la seguridad en su gobierno, como la lucha contra las pandillas y la caída de la tasa de homicidios en El Salvador.

En el pasado, el presidente Bukele había declarado que El Salvador era el país más seguro de Latinoamérica, por lo que recalcó su postura y explicó cómo ha logrado esto.

Además, ante el cuestionamiento sobre si es sostenible esta nueva seguridad, el presidente salvadoreño afirmó que sí se puede y también tocó el tema del estado de excepción impuesto en el país.

“Son dos preguntas. Sí es sostenible y sí puede existir sin estado de excepción. Ahora, todo lo hecho por seres humanos y eso lo he mencionado otras veces, requiere mantenimiento. No hay nada que sea construido por seres humanos, llámese una infraestructura, llamase una sociedad cohesionada, llámese la seguridad. Todo lo que es construido o hecho por seres humanos requiere mantenimiento, en el momento que se pierde el mantenimiento se cae”.

“¿Es sostenible? Sí. ¿Requiere mantenimiento? Sí. ¿Puede hacerse ese mantenimiento sin el régimen de excepción? Sí. ¿Por qué no lo quitamos ahorita? Porque todavía no estamos listos para quitarlo, pero sabemos que es un régimen de excepción y por ende esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno, cuando ya podamos mantenerlo sin régimen de excepción”, indicó.

Sobre el estado de excepción de El Salvador, Nayib Bukele mencionó las métricas o condiciones a las que el país debería de llegar para que esta medida extraordinaria llegara a su fin.

“Nosotros al sacar al 85% de los pandilleros de la calle, esa estructura piramidal que son las pandillas, con las cabeza, luego todas las ranflas, las clicas, etcétera. Toda esa estructura se desmoronó. Algunos, la gran mayoría de pandilleros están en prisión, hay algunos que huyeron del país y están en otros países esperando volver, y hay otro grupo que está escondido. ¿Por qué lo sabemos? Porque todos los días agarramos una cantidad de pandilleros, todos los días”.

“Estimamos que todavía hay entre 8.000 y 9.000 pandilleros en las calles. Agarrar el 100% puede ser imposible porque no tenemos un censo, pueden huir, pueden estar en otros países y nosotros pensar que están aquí, pero todavía hay demasiado pandillero libre, no para operar, definitivamente no están operando, pero sí para reagruparse en caso de que nosotros quitáramos la presión”.

“Si nosotros removemos más pandilleros de la calle ya no van a tener suficiente para cohesionarse de nuevo, porque si hay 3.000, 4.000 pandilleros no tendrán suficiente para armar cuatro pandillas. Es difícil. También no es como que vamos a quitar la Policía. Siempre, en algún momento en el horizonte cercano, en el corto plazo, nosotros esperamos poder quitar el régimen de excepción, regresar a la normalidad en el término constitucional y poder mantener la paz que hemos logrado con simple actividad judicial y judicial normal”, concluyó. Bukele.