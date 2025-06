EE. UU. restringirá visas de familias y socios ligados a personas sancionadas por tráfico de fentanilo

La sobredosis por este opioide sintético es la principal causa de muerte de estadounidenses entre 18 y 44 años.

Más del 40% de los estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por opioides en el país, donde se han registrado más de 220 muertes diarias por sobredosis en 2024, según fuentes oficiales.

“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas (…) que se aplicará a los familiares y socios personales y comerciales cercanos de las personas sancionadas” por tráfico de droga, afirma Rubio en un comunicado.

Esta medida “no solo les impedirá entrar a Estados Unidos, sino que también servirá como elemento disuasorio para la continuación de sus actividades ilícitas“, añade el secretario de Estado.

