Internacional

Trump desplegará un lanzamisiles y un buque nuclear al Caribe para combatir el tráfico de droga

Donald Trump enviará dos buques al caribe para combatir el tráfico de droga, después de desplegar tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Armamento

FOTO ILUSTRATIVA. El gobierno de Donald Trump desplegó un lanzamisiles y un buque nuclear en el Caribe para combatir el tráfico de droga. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas, informó una fuente estadounidense el martes, una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana, según declaró a la AFP, bajo condición de anonimato, una fuente cercana al asunto.

El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina “grupos narcoterroristas”.

El gobierno de Trump aumentó recientemente a US$50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de vínculos con el narcotráfico.

Maduro respondió afirmando que movilizaría a 4,5 millones de efectivos de la milicia, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles, para contrarrestar las “amenazas” de Washington.

Lea también: Correos de Guatemala suspende envíos a EE. UU. por reforma postal de la administración Trump

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Caribe Donald Trump Nicolás Maduro Tendencias internacionales Tráfico de drogas 
