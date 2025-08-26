“No soy un dictador”: Trump responde a críticas por despliegue de tropas en Washington e insiste en amenaza en Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no es “un dictador” , sino “una persona con gran sentido común”, en respuesta a los señalamientos que ha recibido por desplegar tropas en Washington. Además, reiteró su intención de aplicar medidas similares en Chicago, a pesar del rechazo de las autoridades locales.

“No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente”, afirmó Trump en el Despacho Oval, poco antes de firmar cuatro órdenes ejecutivas.

El mandatario defendió su estrategia para combatir la supuesta criminalidad en la capital estadounidense y lamentó que, según él, muchos ciudadanos no reconozcan sus esfuerzos.

En las últimas horas, sostuvo un nuevo enfrentamiento con las autoridades de Chicago y del estado de Illinois. Ambos gobiernos, encabezados por demócratas, se han mostrado contrarios al despliegue de fuerzas federales en su territorio.

“Cuando tengo a un tipo como JB Pritzker (el gobernador de Illinois) criticándonos antes incluso de que lleguemos, digo: ‘La siguiente debería ser Chicago’. Como todos saben, Chicago es un campo de muerte en este momento y no lo reconocen”, expresó Trump, aunque la ciudad no figura entre las más violentas del país, según estadísticas recientes.

“Dicen: ‘No lo necesitamos. Libertad, libertad. Él es un dictador’“, añadió, en referencia a quienes cuestionan su política de seguridad.

El expresidente negó nuevamente esa calificación y sostuvo: “Mucha gente está diciendo: ‘Bueno, tal vez nos vendría bien un dictador’. A mí no me gustan los dictadores“.

Finalmente, Trump lamentó que, “en lugar de recibir elogios”, lo acusen de intentar “tomar la República”. “Estas personas están mal de la cabeza”, afirmó.