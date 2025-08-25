Donald Trump sugiere que los estadounidenses les gustaría tener un dictador

Internacional

Donald Trump sugiere que los estadounidenses les gustaría tener un dictador

Donald Trump sugirió este lunes que los estadounidenses tal vez les gustaría tener un dictador tras firmar órdenes que endurecen la represión federal en Washington.

|

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una proclamación firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que tal vez a los estadounidenses les gustaría tener un dictador, luego de firmar órdenes que endurecen la represión federal en Washington y para procesar a quien queme la bandera del país.

En un evento de más de una hora en el Despacho Oval, Trump se quejó de que ni los medios ni sus críticos le reconocen suficiente mérito por su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, ahora respaldada por la Guardia Nacional.

“Dicen: ‘No lo necesitamos a él. Libertad, libertad. Es un dictador. Es un dictador’. (Pero) mucha gente dice: ‘Quizás nos guste un dictador‘”, comentó Trump a la prensa.

Luego matizó: “No me gustan los dictadores. No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente”.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump y la Copa del Mundo

“¿Puedo quedarme con la copa?” Trump e Infantino bromean durante el anuncio del sorteo del Mundial 2026

Kilmar Ábrego García y su esposa, Jennifer Vásquez, durante una vigilia antes de ingresar a una oficina del ICE, donde fue detenido. (Foto Prensa Libre: AFP)

Kilmar Ábrego García: ¿Por qué detuvieron de nuevo al salvadoreño deportado por error y qué podría pasar ahora?

Antes de ganar su segundo mandato, el magnate republicano anticipó que sería un “dictador desde el día uno”.

Este mes, Trump desplegó la Guardia Nacional y asumió el control federal de la policía en Washington, la capital del país, para contrarrestar, según él, un problema de delincuencia fuera de control.

También dijo que estaba considerando hacer algo similar en Chicago y Baltimore, actualmente bastiones demócratas.

En junio, envió la Guardia Nacional a Los Ángeles en contra de la voluntad del alcalde de esa ciudad y del gobernador de California.

LECTURAS RELACIONADAS

El juez de Nueva York aplaza al 15 de enero el caso de un demacrado 'Mayo' Zambada

Ismael “Mayo” Zambada se declara culpable de dos delitos por narcotráfico en Nueva York

Trabajadores de Greenwell Farms podan los cafetos en Kailua-Kona, Hawái, el 1 de mayo del 2025. La producción agrícola está en riesgo a causa de la baja de mano de obra migrante. (Foto Prensa Libre: Michelle Mishina Kunz/The New York Times)

Las cifras que muestran que la población migrante en EE. UU. disminuye por primera vez en décadas

El presidente criticó especialmente a J.B. Pritzker, gobernador de Illinois y un acérrimo opositor, quien ha rechazado enérgicamente el posible envío de tropas a Chicago.

Lea también: ¿Cuáles son las seis guerras que el presidente Donald Trump afirma haber terminado o evitado?

 

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Dictador Donald Trump Tendencias internacionales Washington 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre