¿Es real la imagen de los líderes europeos esperando a Trump en la Casa Blanca?

Una fotografía viralizada en redes sociales que muestra a líderes europeos sentados en varias sillas, supuestamente esperando para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca el 18 de agosto —y difundida junto a mensajes que aseguran que refleja la “sumisión” de Europa ante el presidente estadounidense— fue generada con inteligencia artificial , como lo evidencian múltiples inconsistencias en la imagen y un análisis realizado con herramientas especializadas.

Mensajes viralizados en redes sociales como Facebook y X comparten una supuesta fotografía de varios líderes europeos esperando en la Casa Blanca a que terminara la reunión bilateral entre presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Donald Trump para hablar de la paz en Ucrania.

En la imagen se distingue al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No aparecen, sin embargo, otros líderes que acudieron a la reunión, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Según los usuarios que han colgado la imagen en sus cuentas, la fotografía muestra la supuesta sumisión de la Unión Europea a los intereses del presidente de Estados Unidos.

“Noten a la coalición de los indispuestos europedoscabizbajos, esperando su turno para ser regañados por su amo”, se lee en una de las publicaciones.

Esta fotografía de líderes europeos esperando a reunirse con Trump ha sido generada con IA.



Los perfiles comparten la imagen falsa como supuesta muestra del sometimiento de la UE a los intereses de EE. UU.

Además de en español, la imagen también se ha difundido en otros idiomas, como inglés o francés.

HECHOS: La imagen de Von der Leyen y Macron esperando con gesto cabizbajo a que termine la reunión entre Trump y Zelenski es falsa y ha sido generada con inteligencia artificial, como demuestran varias inconsistencias en la misma.

Una fotografía creada con IA

En primer lugar, entre Macron y Von der Leyen se ve la pernera de un pantalón negro con un zapato de tacón, pese a que no hay nadie sentado entre ambos dirigentes.

Tampoco son naturales los dedos de las manos entrecruzadas del presidente francés, que adoptan una forma como si estuvieran doblados o fueran elásticos.

Por otro lado, las fotografías que difundió ese día la Agencia EFE demuestra que Von der Leyen vistió en esa cita una chaqueta naranja y unos pantalones negros, pero en la imagen falsa aparece con un conjunto de chaqueta y falda verde.

Es falsa esta foto que muestra a varios líderes europeos esperando a ser atendidos por Trump en la Casa Blanca: fue hecha con IA



Distintos indicios y herramientas especializadas demuestran que la imagen fue creada digitalmente.



🖋️ @eugeleis pic.twitter.com/wFkEJIckaZ — Chequeado (@Chequeado) August 20, 2025

EFE Verifica también ha analizado la imagen con herramientas especializadas para detectar el uso de Inteligencia Artificial. Según las mismas, hay más de un 90 % de probabilidades de que la imagen haya sido generada con IA.

Por último, ningún medio de comunicación ni organismo relacionado con los mandatarios presentes en la reunión han difundido la imagen que circula en redes sociales.

Por tanto, la imagen de los líderes europeos esperando a reunirse con Trump, y que presuntamente representa su sumisión al mandatario estadounidense, es falsa y ha sido generada con inteligencia artificial.

