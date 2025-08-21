Donald Trump anuncia que patrullará Washington junto con la policía y la Guardia Nacional

Internacional

Donald Trump anuncia que patrullará Washington junto con la policía y la Guardia Nacional

El presidente afirmó en una entrevista que patrullará las calles de Washington junto con la policía y la Guardia Nacional.

|

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 15 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patrullará las calles de Washington con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista el jueves.

“Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército… Vamos a hacer un trabajo“, dijo Trump a un presentador del medio de comunicación Newsmax.

El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.

Trump habló un día después de que su vicepresidente, JD Vance, fuera recibido con abucheos y gritos de “¡Liberen a DC!” -en referencia al Distrito de Columbia, el distrito federal que incluye Washington- durante su propio encuentro con las tropas desplegadas en la ciudad.

LECTURAS RELACIONADAS

Comercio

EE. UU. y UE detallan términos del acuerdo que fija un arancel del 15% en productos europeos

Donald Trump fraude financiero Nueva York

Revocan multa de US$454 millones contra Trump por fraude financiero en Nueva York

La Guardia Nacional de Washington D.C. movilizó 800 efectivos para la misión, mientras que los estados republicanos de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán, en total, otros 1 mil 200.

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera.

Sin embargo, los datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, tras un aumento repentino después de la pandemia.

Además de enviar tropas a las calles, Trump ha buscado tomar el control total del departamento de policía de Washington, intentando marginar a su conducción.

LECTURAS RELACIONADAS

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Ucrania Rusia

Estas son las condiciones que impone Zelenski para reunirse con Putin y terminar la guerra en Ucrania

Donald Trump

Tribunal permite al Gobierno de Trump finalizar el TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal

El despliegue de tropas en la capital se produce después de que el presidente enviara en junio a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar disturbios en Los Ángeles, California, provocados por las redadas migratorias.

Lea también: “Ni si quiera lo intentarán”: EE. UU. pinta de negro el muro fronterizo para hacerlo más caliente y así migrantes no puedan escalarlo

 

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Jd vance Tendencias internacionales Washington 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre