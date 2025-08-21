Donald Trump anuncia que patrullará Washington junto con la policía y la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , patrullará las calles de Washington con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista el jueves.

“Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército… Vamos a hacer un trabajo“, dijo Trump a un presentador del medio de comunicación Newsmax.

El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.

Trump habló un día después de que su vicepresidente, JD Vance, fuera recibido con abucheos y gritos de “¡Liberen a DC!” -en referencia al Distrito de Columbia, el distrito federal que incluye Washington- durante su propio encuentro con las tropas desplegadas en la ciudad.

La Guardia Nacional de Washington D.C. movilizó 800 efectivos para la misión, mientras que los estados republicanos de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán, en total, otros 1 mil 200.

BREAKING: President Trump will go on patrol with law enforcement and military personnel tonight in Washington, D.C. pic.twitter.com/xZYQtfSQuU — Fox News (@FoxNews) August 21, 2025

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera.

Sin embargo, los datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, tras un aumento repentino después de la pandemia.

Breaking news: President Trump said he will patrol D.C. streets tonight with law enforcement as his administration continues its effort to exert control over the city. https://t.co/Qfj5aUJBP5 — The Washington Post (@washingtonpost) August 21, 2025

Además de enviar tropas a las calles, Trump ha buscado tomar el control total del departamento de policía de Washington, intentando marginar a su conducción.

El despliegue de tropas en la capital se produce después de que el presidente enviara en junio a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar disturbios en Los Ángeles, California, provocados por las redadas migratorias.

Lea también: “Ni si quiera lo intentarán”: EE. UU. pinta de negro el muro fronterizo para hacerlo más caliente y así migrantes no puedan escalarlo