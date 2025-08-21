EE. UU. y UE detallan términos del acuerdo que fija un arancel del 15% en productos europeos

Internacional

La Comisión Europea y la Casa Blanca hicieron una declaración conjunta donde especifican los acuerdos llegados para evitar una "guerra arancelaria".

EFE

|

Comercio

FOTO ILUSTRATIVA. EE. UU. y la Unión Europea hicieron una declaración conjunta en donde compartieron los acuerdos llegados para evitar una guerra arancelaria y que se mantenga un arancele del 15% en bienes europeos. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos confirmaron este jueves que Washington aplicará un arancel tope del 15 % a los bienes europeos, incluidos los automóviles, aunque precisaron que esta rebaja se aplicará cuando el bloque europeo haya tomado medidas para reducir a su vez los que impone a Estados Unidos.

Así lo refleja la declaración conjunta publicada este jueves por la Comisión Europea y la Casa Blanca, en la que precisan por escrito los términos del acuerdo político al que llegaron en julio pasado en Escocia para evitar una guerra arancelaria en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con tarifas del 30 % a la mayoría de importaciones europeas.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, explicó en una rueda de prensa que el objetivo de la UE es presentar este mismo agosto su propuesta para eliminar los aranceles a los bienes industriales de EE.UU. y dar acceso preferencial al mercado europeo a ciertos productos de ese país.

Si eso ocurre, el arancel del 15 % a los automóviles podría aplicarse retroactivamente desde el 1 de agosto, aseguró a Šefčovič el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

El comisario defendió que el acuerdo da “estabilidad” a las empresas europeas y evita el escenario “alternativo” de “guerra comercial con aranceles por las nubes y escalada política” que “no ayuda a nadie“, pero subrayó que Bruselas seguirá negociando para mejorar los términos de la relación comercial transatlántica.

Arancel general del 15%

La declaración conjunta, esperada desde que se cerró el acuerdo político en julio, fija un arancel máximo del 15 % para la gran mayoría de los bienes de la UE que entren en Estados Unidos, incluidos los automóviles, así como los semiconductores y los productos farmacéuticos en caso de que Washington, que tiene una investigación comercial en marcha sobre ellos, decida imponerles aranceles.

Estados Unidos ya aplica este tipo del 15 % desde principios de agosto a los bienes europeos sujetos a los llamados aranceles “recíprocos”, que hasta entonces eran del 10 % y que Trump había amenazado con elevar al 30 %.

Sin embargo, la orden ejecutiva aprobada por la Casa Blanca dejó fuera de esa aplicación a los automóviles europeos, que actualmente siguen teniendo un arancel del 27,5 %.

La declaración conjunta precisa que este se rebajará a partir del “primer día del mismo mes en que la UE introduzca su propuesta legislativa” para reducir sus aranceles.

En concreto, Bruselas prevé eliminar los aranceles comunitarios a todos los bienes industriales estadounidenses y dar acceso preferencial a su mercado a productos agrícolas y mariscos de ese país, como lácteos, frutas y verduras frescos y procesados, semillas y carne porcina o de bisonte, entre otros.

La presentación de esta propuesta permitiría que EE.UU. rebaje al 15 % el arancel al automóvil, sector en el que además los socios se han comprometido a reconocer sus respectivos estándares.

Acero y aluminio

Por otro lado, en el caso del acero y el aluminio, a los que Washington aplica un arancel del 50 %, el documento solo señala que considerarán “la posibilidad de cooperar” contra el exceso de capacidad en sus mercados, incluido a través de un sistema de aranceles y cuotas, aunque no precisa cómo funcionaría ese mecanismo.

En julio, Bruselas había dicho que una cierta cantidad de importaciones europeas podrán llegar a Estados Unidos gravadas al 15 % y a partir de ese monto se aplicará un arancel del 50 %.

Asimismo, el acuerdo contempla un trato preferencial – con aranceles cero en algunos casos – para ciertos productos estratégicos como las aeronaves, recursos naturales como el corcho, medicamentos genéricos y sus ingredientes y precursores químicos, y prevé que Bruselas y Washington sigan negociando para añadir más bienes a la lista.

Bruselas no ha logrado incluir en la misma a los vinos y bebidas espirituosas europeas, que estarán gravadas al 15 %, aunque serán uno de los sectores prioritarios a la hora de negociar futuras mejoras, según explicó Šefčovič.

Lea también: ¿Qué son los aranceles recíprocos y cómo afectan a Guatemala?

ESCRITO POR:

EFE

EFE

ARCHIVADO EN:

Aranceles Aranceles de EE. UU. Donald Trump EE. UU. Tendencias internacionales Unión Europea 
