Kilmar Ábrego García: ¿Por qué detuvieron de nuevo al salvadoreño deportado por error y qué podría pasar ahora?

Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración irregular fue detenido nuevamente este lunes por las autoridades estadounidenses.

El viernes pasado, García Ábrego, casado con una estadounidense, fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

En marzo de este año, el hombre de origen salvadoreño había sido deportado por un "error administrativo", según el Gobierno, a una prisión de alta seguridad en su país de origen y luego regresó a territorio estadounidense, solo para ser detenido por segunda vez.

Ábrego García estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde el 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en El Salvador.

Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados del ciudadano salvadoreño, dijo este lunes a una multitud de simpatizantes fuera de la oficina del Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, policía migratoria) a la que concurrió su defendido, que su cliente fue detenido cuando se presentó a una cita migratoria.

"El aviso (entregado a Ábrego García) indicaba que el motivo (de la cita) era una entrevista", dijo Sandoval-Moshenberg. "Claramente eso era falso. No había necesidad de que lo detuviera el ICE", sostuvo el abogado.

"Ya estaba bajo monitoreo electrónico del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y básicamente bajo arresto domiciliario", dijo. "La única razón por la que han decidido detenerlo es para castigarlo", enfatizó.

¿Por qué lo detuvieron de nuevo?

La Casa Blanca lo describió la semana pasada como "un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres" y miembro de la pandilla MS-13.

También EE. UU. lo señala de tráfico de personas. El jueves, cuando se hizo evidente que Ábrego García sería liberado al día siguiente, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable de ese cargo a cambio de ser deportado a Costa Rica, informaron sus abogados, pero rechazó la oferta.

En ese sentido, EE. UU. dice que representa un peligro para la seguridad nacional de EE. UU.

Ábrego García niega haber cometido cualquier delito.

Los partidarios de Trump elogian su firmeza, pero juristas y defensores de los derechos humanos han criticado duramente lo que consideran deportaciones apresuradas sin siquiera una audiencia judicial, en violación de la legislación estadounidense.

¿Qué pasará ahora con el salvadoreño?

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Ábrego García, de 30 años, "será procesado para su deportación a Uganda".

El sábado, ya los abogados de Ábrego García adelantaron que el gobierno estadounidense pretendía deportarlo a ese país, que firmó un convenio con Washington para recibir inmigrantes indocumentados que el país norteamericano considera indeseables.

El intento de deportar a García a la lejana Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso que se ha convertido en emblemático del combate de Trump contra la inmigración irregular y, según sus críticos, de sus violaciones a las leyes.

El jueves, a los pocos minutos de su liberación de la prisión preventiva, un representante del ICE informó a su abogado que el Gobierno tenía la intención de deportarlo a Uganda y allí fue que le ordenó presentarse en la oficina local de esa agencia en Baltimore el lunes por la mañana, añadieron.

"Ahora puede ser deportado a Uganda, un país africano con abusos documentados a los derechos humanos y un idioma que él no habla, si una corte no lo impide", consigna la cadena Noticias Telemundo.

Sin embargo, los defensores solicitaron en un escrito a los tribunales que desestimaran el caso, argumentando que se trata de un intento vengativo de castigarlo por impugnar su deportación inicial a El Salvador.

Su defensa está pidiendo que se suspenda su deportación, lo cual dependerá de una audiencia que debe celebrar ahora un tribunal federal de distrito en Maryland.

Antes de ingresar a los servicios de inmigración en Baltimore, el salvadoreño dijo: "Pase lo que pase hoy (…) prométanme que continuarán rezando, peleando, resistiendo y amando. No solo por mí sino por todo el mundo. Sigan pidiendo libertad".