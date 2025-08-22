Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado por error y detenido en EE. UU., ha sido liberado

Internacional

Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado por error y detenido en EE. UU., ha sido liberado

Kilmar Ábrego, el salvadoreño deportado "por error" y detenido posteriormente en EE. UU. fue liberado de la prisión donde se encontraba, acusado de tráfico de personas.

|

El salvadoreño Kilmar Abrego

Fotografía de archivo del 15 de abril de 2025 donde se observa una persona sosteniendo un cartel durante una audiencia del caso del salvadoreño Kilmar Abrego García en Maryland (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre: EFE)

Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado y regresado luego a Estados Unidos en medio de una feroz disputa por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, fue liberado el viernes de la prisión donde se encontraba detenido por cargos de tráfico de personas.

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Ábrego García luego de que éste fuera enviado injustamente a la megaprisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador en marzo.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio y en seguida quedó detenido en el estado de Tennessee acusado de tráfico de migrantes indocumentados, pero el viernes fue liberado por orden de un juez.

Hoy, Kilmar Ábrego García está libre“, declaró su abogado, Sean Hecker, en un comunicado.

LECTURAS RELACIONADAS

Foto de referencia. Un salvadoreño fue hallado culpable de haber matado a una estadounidense y fue condenado a prisión de por vida. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Cadena perpetua para salvadoreño por un asesinato en EE. UU. citado por Trump en su discurso contra la migración

El periodista salvadoreño Mario Guevara permanece en una celda en el centro de detención de Folkston, en Georgia, desde el 14 de junio, tras darle cobertura a las manifestaciones contra la política migratoria de Donald Trump. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mario Guevara).

Periodista salvadoreño detenido en EE. UU. teme represalias del ICE por cubrir manifestaciones contra Trump

Su caso se ha convertido en un símbolo de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.

Los partidarios de Trump elogian la firmeza del presidente republicano, pero juristas y defensores de los derechos humanos cuestionan lo que consideran una apresurada y descuidada estrategia para deportar personas, en violación de las leyes básicas de Estados Unidos.

Ábrego García “se encuentra en camino a Maryland para reunirse con su familia tras haber sido arrestado, deportado y encarcelado ilegalmente, todo debido al ataque vengativo del gobierno contra un hombre que tuvo el valor de resistir los continuos ataques del gobierno al Estado de derecho”, dijo su abogado.

“Está agradecido de que su acceso a los tribunales estadounidenses le haya garantizado el debido proceso“, añadió Hecker.

LECTURAS RELACIONADAS

El joven venezolano Mervin Yamarte, repatriado a su nación tras estar preso en el CECOT de El Salvador por más de cuatro meses, llora al abrazar a un familiar en el barrio Los Pescadores, en Maracaibo. Gustavo Ocando

“Es un infierno lo que vivimos”: un barrio de Venezuela festeja el regreso de 4 repatriados entre denuncias de abusos en el CECOT

El caso del salvadoreño Kilmar Armando Abrego Garcia ha causado indignación en la comunidad migrante en EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

Caso Kilmar Ábrego García: jueces de EE. UU. ordenan liberar a salvadoreño expulsado y bloquean deportación

Un juez de Tennessee dictaminó el 23 de julio que debía ser puesto en libertad en espera de juicio en este caso, cuyo inicio ya está programado para el 27 de enero de 2026.

Pero la saga podría no haber terminado para el salvadoreño.

La administración Trump puede iniciar “procedimientos migratorios legales tras el regreso de Ábrego García a Maryland“, siempre que lo notifique con 72 horas de antelación antes de deportarlo a un tercer país, según un fallo de un tribunal federal emitido en julio.

“Brazalete electrónico”

La Casa Blanca consideró la liberación de Ábrego García como “un insulto a sus víctimas“.

Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, insistió en X en que debía “rendir cuentas por sus crímenes” y afirmó que debería usar un brazalete electrónico “para garantizar la seguridad de los estadounidenses hasta que se puedan tomar nuevas medidas”.

LECTURAS RELACIONADAS

GETTY IMAGES

¿Quién está siendo arrestado por ICE en EE.UU. bajo el gobierno de Trump?

DEPORTADOS DE EE. UU.

El Gobierno de Trump dice evaluar cómo devolver a EE. UU. al guatemalteco deportado por error a México

Los abogados del salvadoreño acusaron a los fiscales federales de “procesamiento vengativo y selectivo” en una moción que buscaba desestimar los cargos que, según afirmaron, se habían presentado “porque se negó a aceptar la violación por parte del gobierno de su derecho al debido proceso”.

Lea también: Golpes, hambre y luces encendidas: así torturaron a Kilmar Ábrego en cárcel salvadoreña, dicen abogados

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Donald Trump El Salvador Kilmar Ábrego Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre