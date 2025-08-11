Cadena perpetua para salvadoreño por un asesinato en EE. UU. citado por Trump en su discurso contra la migración

Un salvadoreño que violó y asesinó a Rachel Morin , madre de cinco hijos , fue condenado este lunes a cadena perpetua , aplaudió el gobierno estadounidense sobre un caso citado por el presidente Donald Trump para defender las deportaciones de migrantes .

En agosto de 2023 Morin salió a correr por una ruta de senderismo de Maryland (este) y nunca regresó a casa. Su pareja denunció la desaparición y al día siguiente la policía descubrió su cuerpo.

El salvadoreño Víctor Martínez-Hernández, que entró sin visa en Estados Unidos, fue condenado este lunes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la violación y asesinato de Morin.

Según el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el salvadoreño golpeó “la cabeza de Morin con piedras y violó su cadáver” y después intentó esconderlo “en un desagüe“.

El caso suscitó una gran conmoción en Estados Unidos y un debate sobre el control migratorio.

Trump suele ponerlo como ejemplo para justificar su política de seguridad en la frontera con México y las deportaciones de migrantes en situación irregular.

“Este extranjero ilegal criminal nunca debería haber estado en nuestro país“, afirmó su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, en un comunicado publicado tras conocerse la sentencia.

En abril Patty Morin, madre de la mujer asesinada, criticó en la Casa Blanca al senador estadounidense demócrata Chris Van Hollen por viajar a El Salvador para mediar en el caso del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado por “error” a su país y traído de vuelta a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de migrantes que él niega.