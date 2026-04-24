Video muestra cómo discusión vial termina en ataque armado y muerte de un hombre

Un video captó el momento en que un hombre resultó herido de gravedad durante un ataque armado, ocurrido tras una disputa de vía en Santo Domingo Los Ocotes, San Antonio La Paz, El Progreso.

En las imágenes se observa cómo la víctima desciende de su camioneta y discute con los ocupantes de un camión, a quienes amenaza con una pistola. Segundos después, regresa a su vehículo, pero es atacado a balazos desde el interior de otro automotor. Tras la agresión, el piloto retrocede para escapar mientras familiares intentan auxiliar al herido.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y se coordinaron para encontrarse con un vehículo particular que trasladaba al afectado hacia un centro asistencial.

La víctima fue identificada como Lubin Cruz, de 35 años, originario de la misma comunidad. Presentaba múltiples heridas de bala en la espalda, el cráneo y el tórax.

Socorristas lo trasladaron en estado agónico al Hospital General San Juan de Dios; sin embargo, murió poco después de su ingreso, debido a la gravedad de las heridas.

Familiares indicaron que el hecho ocurrió en la calle principal de la comunidad. Las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el ataque.

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