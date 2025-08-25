Migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García enfrenta posible deportación a Uganda tras ser detenido de nuevo por ICE

El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue detenido el 25 de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuando acudía a una audiencia en los tribunales de inmigración de Baltimore, Maryland, tres días después de haber sido liberado en Tennessee , informó su abogado.

“Nuestro cliente, un hombre de extraordinario coraje, se reportó esta mañana al ICE, como se le requería. Fue detenido inmediatamente. Ahora el Gobierno busca deportar al señor Ábrego a Uganda como castigo, a pesar de que Costa Rica está dispuesta a aceptarlo como refugiado“, indicó a EFE su defensa.

“La campaña de venganza del Gobierno continúa porque Ábrego se niega a verse forzado a una declaración de culpabilidad en un caso que nunca debió haberse abierto”, añadieron los abogados.

“Ha sido detenido por el ICE porque hay una orden de deportación a Uganda sobre él. Sus abogados han registrado una petición de habeas corpus en Maryland para intentar frenar su deportación a Uganda“, informaron fuentes cercanas al caso del salvadoreño, acusado de supuesto tráfico de personas por el Gobierno estadounidense.

El 23 de agosto, los abogados de Ábrego García explicaron en un documento judicial que el Gobierno de Estados Unidos estaba amenazándolo con su deportación a Uganda para presionarlo a aceptar un acuerdo de culpabilidad que le permitiese ser enviado a Costa Rica.

Según una orden judicial anterior, Ábrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una eventual orden de deportación.

El salvadoreño pasó casi tres meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, tras ser enviado allí “por error”, hasta que fue llevado de regreso a Estados Unidos en junio.

El viernes fue liberado de una cárcel en Tennessee, mientras enfrenta un juicio por cargos federales relacionados con tráfico de personas y un proceso de deportación, al no representar una amenaza para la comunidad ni riesgo de fuga.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, reaccionó a la liberación refiriéndose nuevamente a Ábrego como “un monstruo” y calificando su excarcelación como una muestra de “desprecio” del juez hacia la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

El Gobierno ugandés anunció esta semana que llegó a un acuerdo con la Administración Trump para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos.

En Baltimore, decenas de simpatizantes y la esposa de Ábrego, Jennifer Vásquez Sura, protestaron frente a la corte de inmigración con carteles de “Libertad para Kilmar” y organizaron una vigilia en apoyo al salvadoreño antes de que fuera detenido nuevamente.