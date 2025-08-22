“¿Puedo quedarme con la copa?” Trump e Infantino bromean durante el anuncio del sorteo del Mundial 2026

Durante el anuncio de que el sorteo del Mundial 2026 será en Washington, Trump bromeó con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

Donald Trump y la Copa del Mundo

Durante la visita, Infantino hace entrega a Trump, el trofeo de la Copa del Mundo, afirmando que es un trofeo que solo suelen tocar los "ganadores". (Foto Prensa Libre: EFE)

El sorteo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo el anuncio este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca y luego preguntó, en broma, si podía quedarse con el emblemático trofeo dorado.

“Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante“, dijo el presidente, flanqueado por el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, y luciendo una gorra con la leyenda “Trump tenía razón en todo”.

Infantino, que ha fomentado una estrecha relación con el multimillonario presidente estadounidense, llevó el trofeo para el anuncio e incluso dejó que Trump la tocara, en un acto inusual.

Solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y los ganadores pueden tocarla, porque es solo para los ganadores. Y como usted es un ganador, por supuesto que también puede tocarla”, dijo Infantino.

¿Puedo quedármela?“, respondió Trump mientras levantaba el trofeo con ambas manos. “Es una pieza de oro preciosa”.

El líder estadounidense parecía estar bromeando, aunque el trofeo del Mundial de Clubes sigue en el Despacho Oval más de un mes después de que el Chelsea inglés lo ganara en East Rutherford, cerca de Nueva York.

¿Putin asistirá al Mundial?

Hubo además un breve momento de nerviosismo cuando Trump pareció torcer la Copa del Mundo antes de colocarla sobre su escritorio, mientras Infantino extendía la mano para estabilizarla.

Más tarde, el mandamás de la FIFA le entregó al líder estadounidense una entrada gigante -fila 1, asiento 1- para la final mundialista, que tendrá lugar el 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford.

Trump, de 79 años, también sugirió que el mandatario ruso, Vladimir Putin, podría asistir al Mundial, en el que la selección de Rusia no podrá participar por sanción de la FIFA debido a la guerra en Ucrania.

Mostrando una foto que, según dijo, le había enviado Putin tras su cumbre en Alaska la semana pasada, Trump afirmó que el jefe del Kremlin “tiene muchas ganas de estar allí”, pero que “puede que venga o puede que no”, dependiendo del resultado de los esfuerzos de paz en Ucrania.

