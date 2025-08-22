“¿Puedo quedarme con la copa?” Trump e Infantino bromean durante el anuncio del sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026 , que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo el anuncio este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca y luego preguntó, en broma, si podía quedarse con el emblemático trofeo dorado.

“Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante“, dijo el presidente, flanqueado por el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, y luciendo una gorra con la leyenda “Trump tenía razón en todo”.

Infantino, que ha fomentado una estrecha relación con el multimillonario presidente estadounidense, llevó el trofeo para el anuncio e incluso dejó que Trump la tocara, en un acto inusual.

“Solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y los ganadores pueden tocarla, porque es solo para los ganadores. Y como usted es un ganador, por supuesto que también puede tocarla”, dijo Infantino.

“¿Puedo quedármela?“, respondió Trump mientras levantaba el trofeo con ambas manos. “Es una pieza de oro preciosa”.

🚨 LMAO! The FIFA President told President Trump "the trophy is only for winners," so Trump GRABBED the FIFA World Cup trophy and held on to it



POTUS: "Can I keep it?! We're NOT giving it back! It'll fit very well on the wall over there" 🤣



Trump's having the time of his life… pic.twitter.com/mk28NY2uhO — Nick Sortor (@nicksortor) August 22, 2025

El líder estadounidense parecía estar bromeando, aunque el trofeo del Mundial de Clubes sigue en el Despacho Oval más de un mes después de que el Chelsea inglés lo ganara en East Rutherford, cerca de Nueva York.

¿Putin asistirá al Mundial?

Hubo además un breve momento de nerviosismo cuando Trump pareció torcer la Copa del Mundo antes de colocarla sobre su escritorio, mientras Infantino extendía la mano para estabilizarla.

Más tarde, el mandamás de la FIFA le entregó al líder estadounidense una entrada gigante -fila 1, asiento 1- para la final mundialista, que tendrá lugar el 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford.

President Trump jokes he may play in the FIFA World Cup:



“I look extremely good in shorts.” pic.twitter.com/78pM9Vy1S8 — Fox News (@FoxNews) August 22, 2025

Trump, de 79 años, también sugirió que el mandatario ruso, Vladimir Putin, podría asistir al Mundial, en el que la selección de Rusia no podrá participar por sanción de la FIFA debido a la guerra en Ucrania.

President Trump holds up photo sent by Russian President Vladimir Putin: "I'm going to sign this for him … That's a man named Vladimir Putin who I believe will be coming (to 2026 FIFA World Cup) depending on what happens." pic.twitter.com/K3nGniRbPN — CSPAN (@cspan) August 22, 2025

Mostrando una foto que, según dijo, le había enviado Putin tras su cumbre en Alaska la semana pasada, Trump afirmó que el jefe del Kremlin “tiene muchas ganas de estar allí”, pero que “puede que venga o puede que no”, dependiendo del resultado de los esfuerzos de paz en Ucrania.

