Las cifras que muestran que la población migrante en EE. UU. disminuye por primera vez en décadas

Por primera vez en décadas, son más los inmigrantes que abandonan Estados Unidos que los que llegan, según un nuevo estudio, lo que constituye un primer indicio de que la estrategia de línea dura contra la migración del presidente Donald Trump está haciendo que la gente se marche, ya sea por deportación o por elección propia.

Un análisis de los nuevos datos del censo publicado el jueves por el Centro de Investigaciones Pew, una organización no partidista, reveló que entre enero y junio, la población de personas nacidas en el extranjero que viven en Estados Unidos —tanto residentes con permiso legal como quienes no son inmigrantes autorizados— disminuyó en casi 1.5 millones. En junio, el país albergaba a 51.9 millones de migrantes, frente a los 53.3 millones de seis meses antes.

Los funcionarios del gobierno de Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que las presiones sobre los servicios gubernamentales han disminuido y que los mercados de trabajo se han recuperado. Y algunos partidarios de la represión de la migración dicen que no se ha ido lo suficientemente lejos.

Pero los expertos predicen consecuencias económicas y demográficas negativas para Estados Unidos si persiste la tendencia. Las personas migrantes son una fuerza de trabajo fundamental en muchos sectores, y la dependencia que el país tiene con esas personas aumenta a medida que se jubilan más baby boomers.

Tras hacer campaña prometiendo deportaciones masivas, Trump ha introducido medidas radicales para reducir la migración. Su gobierno ha restringido el acceso al asilo en la frontera sur, ha endurecido los requisitos de visado para estudiantes y trabajadores del sector tecnológico y ha desplegado miles de agentes federales para detener y deportar a migrantes indocumentados. La represión ha llevado a los migrantes a abandonar el país voluntariamente y ha disuadido a otros que pensaban entrar al país.

Lillian Divina Leite, de 46 años, optó por utilizar el nuevo programa de autodeportación del gobierno para regresar a Brasil. Leite, quien es ama de casa en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que había empezado a sentir pánico al ver que los migrantes eran “perseguidos como criminales reincidentes”.

“Me asusté mucho”, dijo Leite, quien se quedó sin estatus legal tras sobrepasar la duración de un visado de turista de seis meses.

“Pensé: no he hecho nada malo en mi vida”, dijo, “y de repente podrían encarcelarme”.

A pesar de las conclusiones del estudio, Kevin Lynn, director ejecutivo del Institute for Sound Public Policy, que aboga por una menor migración, dijo que los trabajadores extranjeros que entran de manera legal siguen llegando a Estados Unidos y perjudicando a los estadounidenses.

“No ha habido tregua”, dijo. “Las personas que vienen aquí legalmente, sea con green cards o con visados de empleo, están afectando a los trabajadores estadounidenses de todos los estratos, ya sean poco o muy calificados”.

La migración neta —la diferencia entre el número de inmigrantes que llegan y los que se van— se ha vuelto negativa, un cambio que el demógrafo jefe de Pew, Jeffrey Passel, calificó de “certeza demográfica” en lo que va de 2025. El análisis de su equipo no calculó una cifra separada para los migrantes indocumentados, quienes probablemente representen el mayor número de salidas, porque la intensificación de la aplicación de la ley probablemente disminuyó la participación de los migrantes en la encuesta del censo que se utilizó para hacer las estimaciones, dijo.

Es posible que no hayan sido contados de manera precisa, lo que sugeriría que el descenso no es tan grave, o su baja participación podría ocultar un descenso aún más llamativo.

Estados Unidos experimentó una migración neta negativa en la década de 1930, durante la Gran Depresión, cuando se marcharon entre 400.000 y un millón de mexicanos y mexicoestadounidenses, muchos bajo programas de repatriación coercitiva.

Jeremy Beck, copresidente de NumbersUSA, un grupo que está a favor de frenar la migración, describió el descenso del número de migrantes como “algo bueno para los trabajadores, que se beneficiarán de un mercado laboral más ajustado, y para las comunidades cuyas infraestructuras se vieron desbordadas durante la crisis fronteriza”.

Según los expertos, que la migración neta negativa se convierta en un fenómeno duradero depende del alcance del gobierno de Trump para lograr sus objetivos, pero las conclusiones del Pew se hacen eco de las tendencias identificadas por otros estudios recientes.

En julio, el American Enterprise Institute, de tendencia conservadora, pronosticó que la migración neta en 2025 sería plana o incluso disminuiría, y predijo que las políticas del gobierno de Trump seguirían expulsando a los trabajadores extranjeros poco o muy cualificados al menos hasta 2026.

“Un rápido descenso de la inmigración va a causar perjuicios económicos”, dijo Tara Watson, economista de la Brookings Institution y una de las autoras del informe.

El rechazo político y los desafíos legales podrían hacer que el gobierno de Trump disminuya la represión y, por tanto, atenuaría el impacto, dijo. Pero la legislación aprobada recientemente por el Congreso, controlado por los republicanos, ha aumentado significativamente la financiación para la aplicación de las leyes migratorias, lo que sugiere que el enfoque restrictivo podría prolongarse durante todo el mandato de Trump.

De ser así, “podríamos entrar en una espiral de declive continuado”, dijo Watson, que podría socavar la competitividad de Estados Unidos para captar talento mundial.

“Si las cosas van realmente mal, dejaremos de ser el lugar al que la gente acude para hacer ciencia o tecnología, y eso podría tener repercusiones generacionales”, dijo.

El primer día en el cargo, Trump firmó varias órdenes relacionadas con la migración. Desde entonces, su gobierno ha intensificado los esfuerzos para frenar la migración, y el presidente celebró recientemente la perspectiva de una migración neta negativa.

Como escribió en una publicación de Truth Social el 4 de agosto: “Promesas hechas. Promesas cumplidas. ¡Inmigración neta negativa por primera vez en 50 años!”.

Además de centrarse en los migrantes indocumentados, el gobierno ha introducido medidas que han socavado la migración legal.

Ha puesto en pausa el programa de refugiados, que ofrecía green cards y una vía a la ciudadanía a las personas que huían de la persecución. Aumentó el control y la investigación de los solicitantes de visado, lo que, según los expertos, reducirá el número de trabajadores y estudiantes extranjeros.

El gobierno de Trump ha puesto fin a varios programas de la era del presidente Joe Biden que habían permitido a personas procedentes de países con problemas, como Haití, vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Miles de migrantes perderán su estatus de protección en los próximos meses.

La migración a través de la frontera sur, que había empezado a ralentizarse bajo las restricciones al asilo impuestas a finales del mandato de Biden, ha disminuido aún más desde que Trump regresó al poder.

Las oportunidades de empleo han sido durante mucho tiempo el principal atractivo para los migrantes, y la migración suele ralentizarse durante las recesiones económicas. Durante la Gran Recesión, salieron de Estados Unidos más mexicanos sin autorización que los que llegaron.

Pero el declive actual se está produciendo en respuesta a políticas estrictas y en un momento en que Estados Unidos necesita la migración para compensar el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población.

“Cada vez tenemos más personas mayores de 65 años que no forman parte de la población activa”, dijo Dowell Myers, profesor de demografía de la Universidad del Sur de California. “Un nuevo bebé no nos ayudará hasta dentro de 20 años, pero un joven inmigrante nos ayuda inmediatamente”.

“Si se da un golpe a la mano de obra recortando los flujos de inmigrantes”, dijo, “todos vamos a ver las consecuencias en nuestra vida cotidiana”.

Los restaurantes, las granjas y las residencias de vida asistida ya se enfrentan a una escasez de mano de obra que podría agravarse, dijo. Muchos de esos puestos son ocupados por migrantes indocumentados, cuya población alcanzó los 14 millones en 2023, según Pew, y que representaban el 4 por ciento de la población total de Estados Unidos y alrededor de una cuarta parte de la población nacida en el extranjero.

California tenía el mayor número de residentes no autorizados en 2023, con 2.3 millones, seguida de cerca por Texas, con 2.1 millones. Florida tuvo el mayor aumento, añadiendo 700 mil para un total de 1.6 millones.

Hasta mediados del 2024, la población no autorizada siguió creciendo a buen ritmo, antes de empezar a contraerse tras los cambios políticos del 2025, según un análisis preliminar de Pew.

En 2023, aproximadamente la mitad de los 14 millones de migrantes indocumentados llevaban en Estados Unidos más de una década, y 4,6 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen padres que están en el país sin estatuto legal.

Las estimaciones de Pew se basan en un análisis de los datos de la Oficina del Censo, incluidas la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense y la Encuesta sobre la Población Actual.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dijo la semana pasada en un comunicado de prensa que el descenso de la población de migrantes indocumentados “ya se está notando en todo el país, desde la reducción de la presión sobre los servicios públicos hasta el resurgimiento de los mercados de trabajo locales”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mantiene detenidos a 60 mil migrantes, una cifra récord, y se espera que aumente a medida que se vayan abriendo instalaciones previstas. Los migrantes confinados suelen aceptar ser deportados rápidamente en lugar de seguir bajo custodia mientras esperan resoluciones judiciales sobre si pueden permanecer en Estados Unidos.

La aplicación agresiva de la ley ha creado un clima de miedo que perturba la vida cotidiana de las familias migrantes. En todo el país, muchos están limitando las salidas. Los informes de que algunos deportados están siendo enviados a terceros países, incluido Sudán del Sur, o a sus países de origen en crisis han llevado a algunos a autodeportarse antes que arriesgarse a ser detenidos y deportados.

Patrick García, director ejecutivo de Embrace Carolinas, grupo de defensa de los derechos de los migrantes de Charlotte, Carolina del Norte, tiene conocimiento de al menos 10 familias que se han autodeportado a Sudamérica y Centroamérica.

“Algo que era raro se ha convertido en normal”, dijo, y añadió que “mi predicción es que las salidas aumentarán a medida que se acerquen la Navidad y el invierno”.

“La gente está ganando todo el dinero que puede para marcharse a finales de año”, dijo García.

Cratchit Aime, migrante haitiano en Springfield, Ohio, dijo que tenía la intención de regresar con su familia a Brasil, donde vivieron antes, para evitar ser deportado a su patria.

“No hay forma de que vayamos a Haití: está bajo el control de los bandidos”, dijo, refiriéndose a las pandillas que controlan franjas del país.

En el sur de California, donde aumentaron las detenciones en junio, algunos migrantes indocumentados de larga duración están optando por marcharse a su manera.

“Prefieren marcharse con algo, tras décadas de trabajo aquí, a ser detenidos y deportados sin nada”, dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva de TODEC, un proveedor de servicios para migrantes del condado de Riverside.

El 18 de mayo, Leite envió información sobre la aplicación CBP Home, la aplicación de autodeportación introducida por el gobierno de Trump para animar a las personas indocumentadas a abandonar el país. Al utilizarla, podía recibir billetes de avión gratuitos, dos maletas facturadas y US$1 mil en efectivo tras llegar a Brasil.

Unas semanas más tarde, recibió un mensaje de texto en el que se le pedía que llamara a un número para organizar la logística. Llamó repetidamente durante una semana, dejando mensajes de voz que no fueron respondidos.

Finalmente, el 16 de junio, recibió una llamada. Leite tenía reserva en un vuelo de United Airlines que salía el 2 de julio hacia Sao Paulo, pasando por Chicago. Aterrizó en Brasil el 3 de julio.

Unas dos semanas después, recibió US$1 mil por Western Union.

“Es un gran alivio estar de vuelta en casa”, dijo, y añadió que “las sirenas de la policía aún me ponen nerviosa”.

En las redes sociales, ha estado muy ocupada ofreciendo consejos a quienes quieren autodeportarse.