Así se puede practicar las pruebas para obtener la ciudadanía de EE. UU. con ayuda de la IA

Actualmente, muchas personas buscan obtener la ciudadanía estadounidense, principalmente migrantes, y para hacerlo deben aplicar al proceso llamado naturalización.

La naturalización, de acuerdo con el Gobierno de EE. UU., es un proceso en el que el aspirante debe someterse a distintas pruebas para poder convertirse en ciudadano estadounidense.

Además de requisitos básicos, como tener al menos 18 años o poder leer, escribir y hablar inglés básico, los aspirantes deben prepararse para otras evaluaciones, como el examen de educación cívica o el de conocimientos sobre la historia y el gobierno del país.

En el caso del examen de educación cívica, se trata de una prueba oral en la que el participante debe responder correctamente seis de diez preguntas.

Por ello, aunque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, en inglés) ofrece algunos materiales de apoyo, los aspirantes pueden utilizar otras herramientas para aumentar sus posibilidades de aprobar.

Gracias al auge de la inteligencia artificial, existen recursos que los aspirantes pueden usar para prepararse, y dos de los más populares son Immigratus AI Civics y Citizenry.

La primera es una aplicación que funciona como recurso adicional de estudio, pues simula una entrevista real para que el usuario se familiarice con el proceso de naturalización.

"Utiliza el poder de la inteligencia artificial para participar en entrevistas simuladas administradas de una manera que te ayude a practicar para la entrevista de naturalización real", afirma la descripción de la aplicación, la cual está disponible en plataformas móviles.

La segunda aplicación también permite a los usuarios simular una entrevista con agentes del USCIS, además de incluir cerca de 100 preguntas sobre educación cívica de EE. UU.

"Las respuestas de nuestras pruebas se sincronizan automáticamente con los resultados de las elecciones locales y nacionales", afirma la aplicación.

Además, cuenta con la opción de seleccionar entre 85 idiomas.

Lea también: ¿EE. UU. ampliará el listado de países cuyos ciudadanos pagarán US$15 mil para solicitar visa?