EE. UU. revisa visas de más de 55 millones de viajeros en busca de irregularidades

Estados Unidos

EE. UU. revisa visas de más de 55 millones de viajeros en busca de irregularidades

Permanencia vencida, actividades delictivas y relaciones con terrorismo son algunas irregularidades que las autoridades estadounidenses buscan.

EFE

|

Foto de referencia. Las visas de millones de personas están bajo revisión por posibles irregularidades. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EE.UU..

Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que “la verificación continua” que realiza esa entidad, desde el regreso de Trump al poder en enero pasado, “incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente poseen visas estadounidenses válidas“, sin ofrecer detalles sobre el plazo de la investigación.

“El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, indicadores de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista“, agregó.

El funcionario precisó que como parte del proceso de verificación, se revisa “toda la información disponible, incluyendo los registros policiales o de inmigración, o cualquier otra información que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad” de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado ha cancelado una gran cantidad de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Según el funcionario, desde enero pasado el Departamento de Estado “ha revocado más del doble de visas, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante, que durante el mismo período del año pasado”.

El sábado, el Departamento anunció la suspensión de la emisión de visados de visitante para personas procedentes de Gaza, con el fin de realizar una revisión exhaustiva del proceso mediante el cual se concedió recientemente una “pequeña cantidad” de permisos de entrada por razones humanitarias desde el enclave palestino.

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Estados Unidos Tendencias internacionales Visa estadounidense 
