“Tendrás un año de cárcel”: Trump firma orden para procesar a quienes quemen la bandera de EE. UU.

Internacional

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para procesar a quienes quemen la bandera de EE. UU. y señala que la condena puede ser de un año de prisión.

EFE

|

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla tras firmar una proclamación en honor al cuarto aniversario del ataque en Abbey Gate en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para procesar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos como forma de protesta, pese a que el Tribunal Supremo ya falló que es una forma de libertad de expresión.

Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios“, dijo Trump mientras firmaba el documento en el Despacho Oval.

Sin embargo, el texto de la iniciativa no recoge esta condena, solo insta a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia a investigar los casos de quema de bandera y a aplicar las leyes penales y civiles cuando lo consideren apropiado.

Esta nueva orden ejecutiva choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En 1989, el Alto Tribunal decidió que quemar una bandera de EE.UU. es una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, que recoge protecciones como la libertad de creencia, la de expresión, la de prensa o la de asamblea pacífica.

Esta sentenció se emitió después de que cuatro años antes, el activista Gregory Lee Johnson quemara una bandera durante una protesta en la Convención Nacional Republicana, como forma de manifestación política contra las políticas del expresidente Ronald Reagan.

Sin embargo, la orden de Trump apunta que “la Corte nunca ha sostenido que la profanación de la bandera estadounidense realizada de una manera que probablemente incite a una acción ilegal inminente o que constituya ‘expresiones provocadoras’ que inciten a la violencia esté protegida por la Constitución”.

Trump busca alegar que más allá de la libertad de expresión, la quema de la bandera de EE.UU, que define como “el símbolo más sagrado y preciado” del país, ejerce de llamada para actos que pueden ser delictivos.

En la orden incluyó un apartado concreto para que el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional “nieguen, prohíban, finalicen o revoquen visas, permisos de residencia, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios, o buscar la expulsión de los Estados Unidos” a migrantes que participen en actos de “profanación de bandera”.

Según dijo, con esto se conseguirá detener la quema de banderas “de inmediato”.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Casa Blanca Donald Trump EE. UU. Tendencias internacionales 
