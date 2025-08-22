Gobernador de California trolea a Donald Trump en redes con estos mensajes

Con discursos en mayúsculas, apodos despectivos y memes generados con inteligencia artificial , las cuentas en redes sociales del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, han adoptado en las últimas semanas una estrategia que evoca el “ estilo Trump ” para hacer frente a la retórica del presidente estadounidense.

Las nuevas cuentas de Newsom, que antes empleaban un lenguaje más formal con comunicados de prensa y anuncios políticos, ahora utilizan un tono más combativo y agresivo, como arma para criticar la normalización del lenguaje de su principal adversario político.

“Espero que esto sea una llamada de atención para el presidente de Estados Unidos. En cierto modo, estoy siguiendo su ejemplo (…) Creo que la pregunta más profunda es cómo permitimos que sus mensajes se normalizaran en redes sociales durante los últimos años”, declaró Newsom en una rueda de prensa, tras ser preguntado por el nuevo rumbo de sus redes.

Un impulso a las redes de Newsom

Este giro ha dado un nuevo impulso a las cuentas de Newsom, con un aumento significativo de seguidores y de interacción.

Desde el 1 de agosto, la cuenta @GovPressOffice, utilizada por la Oficina para compartir la agenda del gobernador, ha sumado más de 250 mil seguidores y alcanzado más de 225 millones de impresiones, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Oficina de Newsom a EFE.

Además, la tasa de interacción supera el 50% y se registran más de 1.5 millones de visitas al perfil. Las entrevistas del gobernador con los principales medios digitales e independientes han acumulado más de 30 millones de visualizaciones en todas las plataformas, según los mismos datos.

Responder al fuego con fuego

Con la “retórica Trump”, las redes sociales de Newsom se han llenado de memes que incluyen referencias a Los Simpson o Star Wars, usados para trolear al presidente estadounidense y sus aliados, o sátiras generadas con IA, como la imagen en la que aparece en la portada de la revista Time con una corona sobre la cabeza.

También ha adoptado algunas de las insignias del expresidente, como el uso de mayúsculas para enfatizar mensajes o firmar comentarios con sus siglas: “GCN” (Gavin Christopher Newsom), en paralelo con las de Trump: “DJT” (Donald J. Trump).

A esto se suman los apodos descalificativos, al estilo de Trump, quien suele referirse de forma despectiva a sus enemigos. Por ejemplo, ha llamado “Just Dance Vance” al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y Dana “Ding-Dong” Perino a la presentadora de Fox News.

Aunque Trump llama a Newsom “Newscum”, combinación de su apellido con la palabra inglesa scum (escoria), el gobernador ha respondido con apodos como “Little Hands Donnie” (Donnie Manos Pequeñas) o “Donald TACO Trump” (“Trump Always Chickens Out”, o Trump siempre se acobarda).

A SUCCESSFUL LIBERATION DAY! THANK YOU! pic.twitter.com/fS66ALFEaQ — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 15, 2025

Entre críticas y el avistamiento de una campaña para la presidencia del 2028

La nueva estrategia de redes de Newsom no solo ha causado furor entre los internautas, sino que también ha generado críticas tanto entre demócratas como republicanos. Algunos interpretan esta táctica como un ensayo para una posible candidatura presidencial en el 2028.

“Está intentando imitar al presidente Trump”, declaró el ultraderechista Steve Bannon, exestratega de la campaña presidencial de Trump en 2016, en declaraciones a Politico.

“No es Trump, pero si nos fijamos en el Partido Demócrata, al menos está ascendiendo, e intenta imitar la visión trumpiana de la lucha. Parece la única persona en el Partido Demócrata que está organizando una lucha que cree que puede ganar”, agregó.

En un pódcast con MeidasTouch Network, Newsom insistió en que este enfoque está diseñado para confrontar la narrativa de Trump: “Nos habla como si fuéramos unos idiotas. Nos habla con condescendencia, nos ignora (…) Intentamos crear un poco de conciencia sobre eso. Intentamos, de alguna manera, tomar lo que está haciendo y revertirlo hacia él”.

“Este es un momento muy serio que requiere gente seria. Es hora de que todos nos mantengamos firmes. No se trata de trazar límites, sino de mantener la línea por nuestra democracia y proteger nuestras libertades”, concluyó.