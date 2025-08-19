Así son los buques de guerra que EE. UU. envió al Caribe para frenar el narcotráfico que atribuye a Maduro

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este 19 de agosto que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país“, tras ser cuestionada sobre el despliegue de tres buques con 4 mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente, Donald Trump, “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar los responsables ante la Justicia“.

“El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país“, insistió Leavitt.

El pasado viernes, la cadena CNN citó a dos fuentes de la defensa estadounidense que informaron sobre la presencia de la marina estadounidense en aguas del Caribe con la idea de “combatir a los carteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Luego del despliegue de más de 4 mil miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, el Gobierno de Cuba denunció que esta presencia militar forma parte de una “agenda corrupta” del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió respetar la región como “una zona de paz”.

Entre los medios asignados a esta misión de vigilancia se incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

Hace unos meses se hizo pública una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que se interpretaban de un modo amplio las tradicionales competencias del Ejército de Estados Unidos para incluir otras misiones.

Hegseth aseguraba que el ejército tiene por tarea defender la patria, y eso incluye “sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales“.

Cómo son los buques de guerra enviados por EE. UU.

Los tres buques principales que EE. UU. desplegó al Caribe son el USS Gravely, USS Jason Dunham y el USS Sampson. Según los sitios web uscarriers.net, navysite.de y shipshub.com, tienen las siguientes características.

1. USS Gravely (DDG-107)

Clase: Arleigh Burke, Flight IIA Aegis Guided Missile Destroyer

Dimensiones:

Longitud: ~155 m (509 pies)

Manga: ~20 m (66–67 pies)

Calado: ~9.4 m (31 pies)

Desplazamiento: entre 9 200 y 9 500 toneladas a plena carga

Propulsión:

CODLAG: 4 turbinas de gas GE LM2500 (~26 250 bhp cada una), dos ejes y hélices de paso reversible

Potencia total: ~100 000 bhp

Tripulación: ~323–329 integrantes

Sensores y Sistemas de Combate:

Radar AN/SPY-1D (Aegis), sistemas de sonar AN/SQS-53C, AN/SQQ-89, otros sistemas de guerra electrónica y contramedidas

Armamento:

Cañón Mk 45 de 5″/62

CIWS Phalanx de 20 mm

2 cañones Mk 38 de 25 mm

96 celdas VLS Mk 41: misiles SM-2, ESSM, Tomahawk, ASROC, entre otros

2 lanzadores triples Mk 32 para torpedos Mk 46/Mk 50

Helicópteros: 2 × SH/MH-60R Seahawk

El SS Gravely es uno de los buques de Estados Unidos enviados al Caribe, cerca de Venezuela, para combatir el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

2. USS Jason Dunham (DDG-109)

Clase: Arleigh Burke, Flight IIA

Dimensiones y Desplazamiento:

Longitud: ~155 m (509 pies)

Mango: ~20 m (66–67 pies)

Desplazamiento: ~9 200 toneladas full load

Propulsión: 4 turbinas GE LM-2500, dos ejes, similar potencia (~100 000 SHP)

Tripulación: ~370 miembros

Armamento:

Cañón Mk 45 5″/62

CIWS Phalanx 20 mm

96 celdas Mk 41 VLS (SM-2, ESSM, ASROC, Tomahawk, etc.)

Helis: 2 × SH-60 (LAMPS III)

Capacidad de misiles antibuque Harpoon y torpedos

El USS Jason Dunham es uno de los destructores de la Armada de Estados Unidos desplegados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, como parte de la misión contra el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

3. USS Sampson (DDG-102)

Clase: Arleigh Burke, Flight IIA

Dimensiones:

Longitud: ~155 m (509–513 pies)

Manga: ~20 m (66–67 pies)

Calado: ~9.3–9.4 m (30.5–31 pies)

Desplazamiento: ~9 200 toneladas full load

Propulsión: idéntica a los anteriores: 4 GE LM-2500, dos ejes, ~105 000 bhp (valores similares)

Tripulación: entre 320 y 323 personas

Armamento y Sistemas:

1 × Mk 45 5″/62

CIWS Phalanx 20 mm; 2 × Mk 38 25 mm

96 celdas Mk 41 VLS (misiles SM-2, Tomahawk, ASROC, etc.)

2 lanzadores triples Mk 32 para torpedos Mk 46/50

2 × SH-60 helicópteros LAMPS III

Sensores avanzados Aegis

El USS Sampson forma parte de los buques de guerra estadounidenses enviados al Caribe, en las cercanías de Venezuela, para reforzar las operaciones contra el narcotráfico. (Foto Prensa Libre: USNAVY)

Más detalles del armamento