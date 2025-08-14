Venezuela responde a envío de tropas de EE. UU. al Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”

Internacional

Venezuela responde a envío de tropas de EE. UU. al Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”

EE. UU. envió tropas al Caribe para combatir el narcotráfico mientras endureció los señalamientos contra Nicolás Maduro.

EFE

|

Foto de referencia. EE. UU. indicó que envió embarcaciones hacia el Caribe para enfrentar a los carteles del narcotráfico y señaló a Nicolás Maduro como uno de los cabecillas de la región. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. EE. UU. indicó que envió embarcaciones hacia el Caribe para enfrentar a los carteles del narcotráfico y señaló a Nicolás Maduro como uno de los cabecillas de la región. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este jueves que las autoridades se encuentran desplegadas en aguas del país suramericano, tras ser consultado por su respuesta ante el envío de tropas militares por parte de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.

Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano“, manifestó Cabello en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, aseguró que el territorio venezolano está libre de producción de drogas y negó que sea un paso de distribución, al tiempo que acusó a la Administración de Control de Drogas (DEA) de ser el “único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo” y que “depende directamente del Gobierno de Estados Unidos, llámese cómo se llame el presidente”.

“Esa sí es la verdad. Lo demás son inventos“, añadió Cabello.

EN ESTE MOMENTO

En la masacre de Camargo, Tamaulipas murieron 16 migrantes guatemaltecos., quienes fueron quemados y dejados dentro de un vehículo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El viaje sin regreso: más de 90 guatemaltecos mueren al año en su intento por llegar a EE. UU.

Hugo Lemus, cuando era presentante legal de Datasys, responde a los diputados pesquisidores sobre la contratación del Trep para el TSE. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Capturan en Costa Rica a Hugo Daniel Lemus Herrera, gerente financiero de Datasys, vinculado al caso Trep

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a ocho carteles mexicanos como organizaciones terroristas, emitió más de 150 órdenes de arresto federales por narcotráfico y terrorismo, y desplegó a más de cinco mil efectivos militares en la frontera sur y el Caribe, según datos oficiales.

Este miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes que vinculó con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de narcotráfico.

“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los US$700 millones que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa“, afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de US$25 a US$50 millones de la recompensa por información que conduzca al arresto del líder chavista.

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato de Trump. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Diosdado Cabello Estados Unidos Narcotráfico Nicolás Maduro Venezuela 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre