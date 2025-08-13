Fiscal general de EE. UU. afirma que Venezuela paga puente aéreo para traficar drogas sobre Guatemala

Guatemala

Fiscal general de EE. UU. afirma que Venezuela paga puente aéreo para traficar drogas sobre Guatemala

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Guatemala es uno de los países que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, utiliza para traficar drogas por vía aérea.

Imagen de archivo de la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, durante una actividad en la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios internacionales difundieron este 13 de agosto una entrevista de Bondi con la cadena Fox News, en la que aseguró que Maduro financia un puente aéreo para el traslado de drogas sobre Guatemala, Honduras y México.

En la conversación, Bondi señaló que el gobernante venezolano realiza operaciones vinculadas con el crimen organizado y que intercambia dinero y armas para permitir el flujo de drogas.

Añadió que Maduro mantiene vínculos con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa, y que, por estas actividades, Estados Unidos ha confiscado hasta US$700 millones en activos relacionados con él.

La fiscal también afirmó que Maduro paga a autoridades de Guatemala, Honduras y México para que permitan el tránsito aéreo de cargamentos de droga.

Hay un puente aéreo donde el régimen paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado hacia Honduras, Guatemala y México”, declaró Bondi a Fox News.

“Pueden traficar estas drogas y transportarlas. También están intercambiando dinero y armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo hacia otros países y Estados Unidos”, añadió la fiscal general.

Bondi calificó a Maduro como “narco-terrorista” y consideró que debe ser llevado a EE. UU. para enfrentar la justicia.

Se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la postura del Gobierno de Guatemala respecto de estas declaraciones, pero no se obtuvo respuesta.

