Fiscal general de EE. UU. afirma que Venezuela paga puente aéreo para traficar drogas sobre Guatemala

Medios internacionales difundieron este 13 de agosto una entrevista de Bondi con la cadena Fox News, en la que aseguró que Maduro financia un puente aéreo para el traslado de drogas sobre Guatemala, Honduras y México.

En la conversación, Bondi señaló que el gobernante venezolano realiza operaciones vinculadas con el crimen organizado y que intercambia dinero y armas para permitir el flujo de drogas.

Añadió que Maduro mantiene vínculos con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa, y que, por estas actividades, Estados Unidos ha confiscado hasta US$700 millones en activos relacionados con él.

La fiscal también afirmó que Maduro paga a autoridades de Guatemala, Honduras y México para que permitan el tránsito aéreo de cargamentos de droga.

“Hay un puente aéreo donde el régimen paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado hacia Honduras, Guatemala y México”, declaró Bondi a Fox News.

“Pueden traficar estas drogas y transportarlas. También están intercambiando dinero y armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo hacia otros países y Estados Unidos”, añadió la fiscal general.

Bondi calificó a Maduro como “narco-terrorista” y consideró que debe ser llevado a EE. UU. para enfrentar la justicia.

Se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la postura del Gobierno de Guatemala respecto de estas declaraciones, pero no se obtuvo respuesta.