Casos de sarampión muestran tendencia a la baja asegura Ministro de Salud

Durante las últimas semanas se ha podido observar una tendencia a la baja en los casos de sarampión que se han registrado en todo el país, gracias al proceso de vacunación contra la enfermedad, según lo dio a conocer el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya.

El titular de la cartera de Salud actualizó la situación de esta enfermedad durante la conferencia de prensa que se realizó este martes en el Palacio Nacional de la Cultura.

Los datos proporcionados por el funcionario indican que hasta el 22 de mayo se han confirmado un total de 6 mil 437 casos de sarampión en todo el país, así como 9 mil 653 posibles casos. Se reportan 14 fallecidos a causa de la enfermedad y el virus muestra una letalidad del 0.22 %. También se detalló que el área de Guatemala central en registra el mayor número de casos.

Barnoya indicó que el mayor pico de casos se registró en la semana número 27 -en marzo- con 149 casos y posteriormente se ha registrado un descenso en los casos que han sido reportados y atendidos por parte de la cartera de Salud.

“Afortunadamente está con una tendencia en las últimas semanas a la baja, esto ha resultado primero de la campaña de vacunación, pero también de que la población ha respondido al llamado del ministerio a vacunarse. La mejor estrategia para detener el sarampión, que es muy contagioso, es la vacunación”, afirmó Barnoya.

El ministro de Salud indicó que el sarampión es una enfermedad que ya había sido erradicada en el país, y después de la pandemia de Covid-19 disminuyeron las campañas de vacunación para su prevención.

Disponibilidad de vacunas

En cuanto a la disponibilidad de vacunas, Barnoya indicó que al 30 de diciembre del 2025 el Ministerio de Salud contaba con una disponibilidad de 310 mil 136 vacunas del tipo SPR y 39 mil 355 SR, que son los tipos que se utilizan para combatir la enfermedad.

A raíz del brote de sarampión cuyos primeros casos se reportaron en enero y comenzaron a incrementarse en febrero, teniendo en marzo el mayor repunte, fueron adquiridas 1 millón 44 mil 700 dosis de la vacuna SPR y 3 millones 54 mil 100 dosis de SR.

Hasta lo que va de mayo y por medio de la campaña de vacunación contra el sarampión se han administrado, en respuesta al brote, 525 mil 262 dosis, mientras que en el esquema regular para menores de entre 1 y 6 años han sido administradas 218 mil 146 dosis para un total de 743 mil 408 dosis administradas, afirmó el funcionario.

“Una de las estrategias que se está implementando es la dosis cero, esto quiere decir que todos los bebés de entre los 6 y 11 meses deben recibir una dosis de vacuna contra el sarampión, independientemente del esquema que tengan”, afirmó Barnoya.

Cabe resaltar que las diferencias entre las vacunas SPR (triple viral) y SR (doble viral) son el nivel de protección que brindan. La primera brinda protección en contra de enfermedades como el sarampión, paperas y rubéola, mientras que la segunda solamente protege contra el sarampión y la rubéola, según información del Ministerio de Salud.

Fortalecimiento del sistema de salud

En otro tema el ministro de Salud también explicó que a partir de agosto del año anterior comenzó a aplicarse el modelo de atención integral e incluyente basado en redes de atención en salud en todo el país, que forma parte del fortalecimiento del sistema de salud.

En este sentido informó que hasta la presente fecha se han realizado un total de 111 intervenciones en infraestructura en todo el país, principalmente en centros de salud, de las cuales 63 son nuevas construcciones y 48 remozamientos que benefician a más de 2 millones de habitantes, con una inversión de Q203 millones en infraestructura y más de Q16 millones en equipamiento.

También explicó que se ha fortalecido el Programa de Accesibilidad a Medicamentos, conocido como Proam, en donde ya existen 241 establecimientos de venta de medicamentos bajo este programa en 13 departamentos del país. En estas farmacias y puntos de venta hay disponibilidad de 150 medicamentos para diversas enfermedades y se espera que a finales del presente año también sean abiertos otros 80 nuevos puntos de venta a nivel nacional.