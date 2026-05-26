Sarampión: Guatemala es el segundo país con más casos y muertes en las Américas

Guatemala ocupa el segundo lugar entre los países de las Américas con más casos acumulados de sarampión reportados en el 2026, según el informe más reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la situación en la región.

Del 1 de enero al 16 de mayo pasado se confirmaron 20 mil 332 casos en 16 países y territorios, y el 31.5% corresponde a guatemaltecos contagiados con el virus, pues el Ministerio de Salud registró para esa fecha 6 mil 409 casos. El país solo es superado por México, que contabilizó 10 mil 817.

Además de los diagnósticos verificados mediante pruebas de laboratorio, en Guatemala se reportan otros 9 mil 653 casos “probables”, categoría en la que figuran las personas que cumplen con la definición clínica de sarampión y se infectaron por contacto con personas cercanas que dieron positivo a la enfermedad —nexo epidemiológico—.

En las Américas se registraban hasta el 16 de mayo un acumulado de 25 muertes; el 52% ocurrió en México y el 48% restante, en Guatemala, con lo que el país también se ubica en el segundo lugar con más fallecimientos en la región.

¿De qué murieron?

Además de las 12 muertes registradas hasta el 16 de mayo, Salud reportó otros dos fallecimientos para el 22 de mayo, con lo que suman 14. El 85% de las víctimas mortales corresponde a menores de un año; además, hay dos adultos, de 27 y 42 años. El denominador común es que ninguno tenía la vacuna contra el sarampión.

Los reportes refieren que la principal causa de muerte fueron complicaciones respiratorias y neumonías; la mitad de los fallecidos presentó dicha condición.

Se indica que dos de los menores fallecidos tenían una condición cardíaca previa al contagio, lo que complicó el cuadro, mientras que dos bebés fueron infectados por la madre, quien dio positivo a sarampión.

Las muertes en el país se concentran en cinco departamentos: Guatemala y Quiché, donde ocurrió el 63% de las defunciones. Los otros son Totonicapán, Sololá y Retalhuleu.

La menor de las víctimas mortales tenía siete días de nacida. El contagio fue prenatal y el caso de la niña se confirmó con una prueba PCR en el líquido cefalorraquídeo. El deceso ocurrió en el departamento de Guatemala.

El adulto de mayor edad era un hombre de 42 años que desarrolló neumonía y fue hospitalizado tres días después de la aparición de ronchas en la piel. El caso también se registró en Guatemala.

La probabilidad de que una persona contagiada de sarampión muera es del 0.22%. Sin embargo, la tasa es cinco veces mayor cuando se trata de niños menores de un año, pues llega al 1.07%, según datos de Salud.

Conteo de casos

El reporte oficial indica que el área de Guatemala Central acumula la mayor cantidad de casos confirmados: van 2 mil 57, distribuidos en los municipios de Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez. Por esa razón, las autoridades impulsan una campaña de vacunación para contener el brote en esta zona, con énfasis en personas de entre 15 y 39 años.

También se aplica la dosis cero de SPR —protege contra sarampión, paperas y rubéola— a niños de entre seis y 11 meses. Luego se vacuna a población infantil y adolescentes con dos dosis; a los mayores de 16 años que no han sido vacunados se les aplica una única dosis.

Donde menos casos se han reportado es en Baja Verapaz, que acumula siete personas infectadas.

El registro nacional muestra que en marzo ocurrió el mayor repunte de contagios por semana: del 1 al 21 de marzo se reportó un promedio semanal de 730 casos, y subió a 905 en la última semana de ese mes. A partir de entonces descendió a un promedio de 300 semanales.

Más vacunación

Del 24 al 31 de mayo, el Ministerio de Salud desarrollará una campaña como parte de la Semana de Vacunación en las Américas, durante la cual se aplicarán dosis contra el sarampión.

En ese período, la meta es administrar 349 mil 181 dosis de todas las vacunas que ofrece el ministerio para mejorar las coberturas de vacunación, entre ellas la SPR.

Evelyn Karina Sicán Olivares, directora de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala Central, señaló el domingo pasado, durante el lanzamiento de la campaña, que se trata de una vacunación intensiva para mejorar las coberturas y enfrentar el brote de sarampión. Agregó que se busca alcanzar las metas nacionales y evitar la pérdida de la verificación de la eliminación del sarampión en las Américas.

Se consultó al Ministerio de Salud sobre las causas de muerte por sarampión, la atención brindada a los pacientes antes de fallecer y la preocupación porque Guatemala ocupa el segundo lugar en las Américas con más casos positivos y muertes por el virus; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.