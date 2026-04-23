¿Hay suficientes vacunas contra el sarampión en Guatemala? Salud asegura abastecimiento y anuncia jornadas masivas

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a través de la epidemióloga Éricka Gaitán, confirmó en una entrevista con el noticiero Guatevisión que Guatemala cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y anunció la implementación de jornadas masivas de vacunación a partir de mayo, en respuesta al aumento de casos; además, informó sobre el ingreso de nuevos lotes para ampliar la cobertura en población vulnerable y económicamente activa.

Las autoridades de Salud aseguraron que el país dispone de dosis suficientes y prevé la llegada de millones de vacunas adicionales en las próximas semanas, como parte de la estrategia para contener el brote y reforzar la inmunización a nivel nacional. Asimismo, indicaron que se desarrollarán jornadas de vacunación este fin de semana en la zona 8 de Mixco, específicamente en el Centro Comercial Sankris Mall y en el Comercial MIX San Cristóbal, mientras que otras áreas, como la región noroccidental (Huehuetenango y Quiché), también contarán con puntos habilitados.

Disponibilidad y abastecimiento

Ante el avance del brote, la epidemióloga del MSPAS detalló que la vacunación ya se realiza a nivel nacional en grupos priorizados.

“La vacunación a grupos focalizados o vulnerables se está efectuando a nivel nacional… ya se cuenta con la dosis 0 que se aplica a bebés de entre 6 a 11 meses de edad”, indicó Gaitán.

El Ministerio de Salud informó que actualmente se dispone de alrededor de 300 mil dosis para la aplicación inmediata, mientras se espera el fortalecimiento del inventario en los próximos días. “Se tiene contemplado el ingreso de 1 millón de vacunas”, agregó.

Además, las autoridades prevén un aumento progresivo del abastecimiento en los próximos meses.

“Estamos esperando 1 millón de dosis adicionales, y para finales de junio o julio 2 millones más. Estamos en un total de 3 millones solo para abordar la primera fase focalizada”, explicó.

La epidemióloga Éricka Gaitán, del MSPAS, confirmó la disponibilidad de vacunas y anunció nuevas jornadas de inmunización en Guatemala. Imagen de referencia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión).

Estrategia

El MSPAS indicó que la respuesta al brote incluirá jornadas de vacunación masiva, con una planificación escalonada para facilitar el acceso a la población.

“Vamos a lanzar una comunicación. El objetivo principal son las áreas empresariales. La población de 15 a 39 años es ahí en donde nosotros vamos a enfocar la estrategia inicial”, señaló.

La estrategia también contempla la instalación de puestos de vacunación en centros comerciales y espacios de alta afluencia, como parte de la expansión de cobertura.

“Todo esto va a tener una calendarización apropiada para que la gente esté enterada”, añadió.

Cobertura ampliada

Las autoridades confirmaron que la vacunación está dirigida a personas desde los 6 meses hasta los 49 años, como parte de una estrategia ampliada ante el comportamiento del brote.

La implementación de la “dosis cero” permite adelantar la protección en bebés de entre 6 y 11 meses, considerados uno de los grupos más vulnerables frente al sarampión. Asimismo, el MSPAS indicó que continuarán las jornadas en distintos puntos del país para incrementar la cobertura, incluyendo áreas urbanas y regiones con mayor incidencia.

Autoridades de Salud habilitan puestos de vacunación en centros comerciales y áreas de alta afluencia para facilitar el acceso a la población. Imagen de referencia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión).

Brote activo y respuesta sanitaria

El fortalecimiento de la vacunación ocurre en medio de un brote activo de sarampión en Guatemala, lo que ha llevado a intensificar las acciones de prevención.

El Ministerio de Salud reiteró que la inmunización es la principal herramienta para reducir contagios, complicaciones y mortalidad, en un contexto donde la enfermedad presenta alta capacidad de transmisión.