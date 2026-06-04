Jefe del Comando Sur llega a Guatemala en medio del plan de EE. UU. para combatir cárteles en América

Como parte de la cooperación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos y del combate a las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado en la región, este jueves 4 de junio arribó al país el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur.

Según se ha tenido conocimiento, la visita del general Donovan a Guatemala tiene como objetivo continuar las coordinaciones con autoridades de Gobierno y del Ejército en la lucha contra las estructuras del narcotráfico que operan en las fronteras norte y sur del país.

La información sobre la visita de Francis L. Donovan a Guatemala fue difundida en la cuenta oficial de X del Comando Sur de Estados Unidos.

“El Comandante del #SOUTHCOM, Gen. Francis L. Donovan, está en #Guatemala para reunirse con altos líderes gubernamentales y discutir el fortalecimiento de la asociación bilateral de seguridad y los esfuerzos colaborativos para combatir cárteles y narco-terroristas. Guatemala es miembro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, cuyas contribuciones vitales han asestado un golpe significativo a las redes narco-terroristas en la región”, indica la publicación.

En la comunicación compartida por el Comando Sur se detalla que Guatemala es miembro de la “Coalición de las Américas Contra los Carteles”, encabezada por Estados Unidos e integrada por otros 12 países del continente.

El jefe del Comando Sur se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo y con el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, para abordar aspectos relacionados con la cooperación militar que Estados Unidos brindará al país para la lucha contra las estructuras del narcotráfico y del crimen organizado que se dedican al contrabando y la trata de personas.

Medios internacionales como The New York Times y El País han reportado el interés de Estados Unidos en que Guatemala se convierta en un territorio para desarrollar operaciones conjuntas. El Gobierno de Guatemala ha negado esa posibilidad y asegura que ha solicitado cooperación para combatir el narcotráfico en términos de capacitación, equipo y otros insumos, pero ha descartado operaciones de tropas estadounidenses desde territorio guatemalteco.

Estados Unidos ha buscado fortalecer alianzas con varios países de Latinoamérica para lanzar ataques contra estructuras transnacionales del narcotráfico en la región. A la fecha, suman más de 40 ataques contra presuntas narcoembarcaciones en el Pacífico y el Caribe.

¿Quién es Francis L. Donovan?

Francis L. Donovan es un general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, el mando militar responsable de las operaciones y la cooperación en seguridad de ese país en América Latina y el Caribe.

La Coalición de las Américas contra los Cárteles (en inglés, Americas Counter Cartel Coalition —ACCC—) es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Estados Unidos en el 2026, dentro del marco del llamado “Escudo de las Américas”, para coordinar a países del continente en el combate de organizaciones criminales transnacionales, especialmente carteles del narcotráfico, mediante cooperación militar, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas.

A finales de mayo Donovan visito Venezuela en donde se reunió con autoridades de dicho país y con integrantes del la Vigésimo Segunda Unidad de Expedicionaria de Marines, quienes se encuentran desplegados en la embajada estadounidense en dicho país.