Apoyo en equipo militar y capacitación: Arévalo explica qué ayuda buscan de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico

El presidente Bernardo Arévalo amplió, durante una conferencia de prensa este lunes 1 de junio, detalles de lo que Guatemala busca en el convenio con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

El mandatario indicó que el Gobierno ha desarrollado con el estadounidense una estrecha relación en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Recordó que, gracias a la colaboración establecida con el actual gobierno de Guatemala, se liberó la prohibición de venta militar a Guatemala, lo que refleja la naturaleza del trabajo conjunto en capturas, decomisos e interceptaciones de droga en el mar, entre otras acciones.

Explicó que el acuerdo que aún se discute con Estados Unidos se fundamenta en que el Gobierno estadounidense ha manifestado disposición a aumentar e intensificar los niveles de colaboración con “aquellos países que están dispuestos de su parte a aumentar el esfuerzo en contra de las drogas y ahí es donde coincidimos”.

Dijo que la guerra contra el narcotráfico se ha visto reflejada en casos concretos, como capturas, extradiciones y el reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio.

“No son intenciones las que estamos discutiendo, sino elementos concretos”, afirmó.

Añadió que discuten cómo la Secretaría de Guerra de Estados Unidos puede apoyar los esfuerzos de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico.

Informó que el ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Saenz, ha tenido una serie de reuniones con el Gobierno estadounidense sobre esta colaboración.

Arévalo recordó su comunicación telefónica con el secretario de Guerra de Estados Unidos para acordar los términos de esta colaboración.

Posteriormente hubo una carta de solicitud que fue hecha pública. En la misiva, el ministro de la Defensa explica cuál es la solicitud de colaboración que Guatemala hace a Estados Unidos para llevar a cabo operaciones militares combinadas contra el narcotráfico.

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Explicó que habrá cambios en la intensidad, en el nivel de apoyo con equipo, en la capacitación, y en la calidad y tipo de equipo que se recibirá y que será puesto a disposición de las fuerzas militares guatemaltecas.

“Estamos pidiendo mayor apoyo en equipo militar para conducir operaciones, en capacitación y entrenamiento, en acompañamiento de expertos para planificación de operaciones estratégicas y planificación de operativos tácticos. Estamos trabajando mucho en integrar intercambio de inteligencia e integrar a nuestros aparatos para contar con la mejor inteligencia posible”, afirmó.

Reiteró que enviaron la carta y ahora Guatemala espera respuesta.

Cuatro solicitudes que hizo Guatemala

Arévalo reiteró que lo hablado en la colaboración es fundamentalmente en cuatro órdenes: material para las operaciones, por ejemplo, equipos de visión nocturna; entrenamiento y capacitación de los equipos guatemaltecos encargados de las operaciones; acompañamiento de expertos para el diseño de operativos, e inteligencia.

El mandatario dijo que discuten si las armas y equipos serán compra, préstamo, donativo u otra modalidad.

La información la compartió en una actividad de supervisión de un tramo carretero en el kilómetro 29 de la ruta a El Salvador.

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