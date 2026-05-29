Ejército intercepta embarcación con posibles ilícitos en el Pacífico guatemalteco

El Ejército de Guatemala informó que este viernes 29 de mayo, a través de la Marina de la Defensa Nacional, interceptó una embarcación a 41 millas náuticas de las costas del océano Pacífico guatemalteco durante operaciones de vigilancia y control marítimo.

Explicó que durante la operación localizaron paquetes con posibles ilícitos y a dos tripulantes.

Añadió que decomisaron la embarcación, equipada con dos motores fuera de borda, un dispositivo móvil y un navegador.

Según el Ejército, los tripulantes, la embarcación y los ilícitos son escoltados al muelle del Comando Naval del Pacífico, donde serán puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial y la realización de pruebas de campo.

Destacó que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes que desarrolla el Ejército de Guatemala en apoyo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Indicó que el objetivo es contribuir a la seguridad regional y evitar que estas sustancias ilícitas lleguen a las comunidades y afecten a la población.

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El Ejército de Guatemala indicó que mantiene operaciones de seguridad marítima de forma permanente los 365 días del año.

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