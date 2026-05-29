Ejército intercepta embarcación con posibles ilícitos en el Pacífico guatemalteco

Justicia

Ejército intercepta embarcación con posibles ilícitos en el Pacífico guatemalteco

El Ejército de Guatemala informó que interceptó una embarcación que transportaba paquetes con posibles sustancias ilícitas.

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INTERCEPTAN EMBARCACIÓN EN EL PACÍFICO

Autoridades guatemaltecas custodian embarcación con posibles ilícitos en el Pacífico. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala informó que este viernes 29 de mayo, a través de la Marina de la Defensa Nacional, interceptó una embarcación a 41 millas náuticas de las costas del océano Pacífico guatemalteco durante operaciones de vigilancia y control marítimo.

Explicó que durante la operación localizaron paquetes con posibles ilícitos y a dos tripulantes.

Añadió que decomisaron la embarcación, equipada con dos motores fuera de borda, un dispositivo móvil y un navegador.

Según el Ejército, los tripulantes, la embarcación y los ilícitos son escoltados al muelle del Comando Naval del Pacífico, donde serán puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial y la realización de pruebas de campo.

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Destacó que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes que desarrolla el Ejército de Guatemala en apoyo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Indicó que el objetivo es contribuir a la seguridad regional y evitar que estas sustancias ilícitas lleguen a las comunidades y afecten a la población.

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El Ejército de Guatemala indicó que mantiene operaciones de seguridad marítima de forma permanente los 365 días del año.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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