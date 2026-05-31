PNC captura a extraditable requerido por EE. UU. por narcotráfico

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PNC captura a extraditable requerido por EE. UU. por narcotráfico

Jesús Antonio Villalobos Barreto fue capturado en Playa Grande, Ixán, Quiché, informaron las autoridades.

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Jesús Antonio Villalobos Barreto es el extraditable número 27 capturado en el país, informó la Policía. (Foto: PNC)

Jesús Antonio Villalobos Barreto es el extraditable número 27 capturado en el país, informó la Policía. (Foto: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura del guatemalteco Jesús Antonio Villalobos Barreto, de 47 años, alias Miguel Ángel Landeros, Chuma y Miguelón, en Playa Grande, Ixcán, Quiché.

Villalobos es requerido por la justicia de EE. UU. con fines de extradición "por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico transnacional", informó la PNC.

Agregó que son dos los delitos por los cuales se le señala.

"Conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento e intención de que la droga fuera importada ilegalmente hacia los EE. UU.", explicó la PNC en sus redes sociales.

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"Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento e intención de que fuera introducida ilegalmente a territorio estadounidense, segun orden del 22 de abril de este año", agregó.

    Informó que el capturado fue trasladado a la Fuerza Aérea para continuar con los procesos legales de extradición.

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    La Policía informó que Villalobos Barreto es el extraditable número 27 capturado en el país por las autoridades con fines de extradición.

    ESCRITO POR:

    William Oliva

    Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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