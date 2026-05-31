Atentado en el que murieron dos mujeres en ruta al Atlántico iba dirigido contra exdirector adjunto de la PNC

Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que el ataque armado ocurrido la madrugada de este domingo 31 de mayo, en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, en el que murieron dos mujeres, iba dirigido contra Helver Beltetón, exdirector general adjunto de esa institución.

De acuerdo con datos preliminares, los sicarios dispararon contra el vehículo, pero los guardaespaldas repelieron el ataque; sin embargo, las balas alcanzaron a las dos víctimas mortales: una menor de edad de 16 años, sobrina de Beltetón, y Dulce Solórzano, de 25 años, amiga de la familia.

Los investigadores indicaron que, en un principio, no estaba claro si el exfuncionario viajaba en el vehículo atacado o si el atentado iba dirigido contra la familia; sin embargo, declaraciones posteriores el exdirectivo señaló que él conducía el automotor.

La familia regresaba de una actividad religiosa cuando fue atacada por sicarios que huyeron después del atentado.

Solórzano era estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogacía y notariado, según una publicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el Centro Universitario de El Progreso.

En tanto que la menor de edad, sobrina de Beltetón, cursaba el quinto bachillerato en Ciencias y Letras.

Confirma ataque

Beltetón confirmó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión el atentado armado y refirió que él y su hija salieron ilesos; sin embargo, lamentó la muerte de su sobrina, de 17 años, y de una amiga de esta, quien también asistía a la misma iglesia.

Las víctimas viajaban en el asiento trasero del vehículo, tipo picop.

Relató que dos vehículos se les acercaron y desde estos sicarios les dispararon.

¿Quién es Helver Beltetón?

El comisario general Helver Romeo Beltetón Moscoso es licenciado en Criminología y Criminalística, egresado de la quinta promoción del curso básico de agentes de Policía.

Tiene 24 años de servicio y se ha desempeñado como jefe del Departamento de Investigaciones y subdirector general de Análisis de Información Antinarcótica.

En el 2023 expresó su preocupación por el avance de la siembra de hoja de coca y de las drogas sintéticas en el país.

El 15 de enero de 2024, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo nombró director general adjunto de la PNC, cargo en el que acompañó al director general, David Estuardo Custodio Boteo.

El nombramiento formó parte de los cambios efectuados en la estructura de mando de la institución al inicio de la nueva administración gubernamental.

En febrero del 2025 declaró que la Inspectoría General investigaría la actuación de agentes involucrados en la detención de un bombero que atendía una emergencia en Mixco. Argumentó que los policías actuaron conforme a sus funciones mientras se desarrollaban las pesquisas internas.

En noviembre del 2025, el Ministerio de Gobernación informó sobre la destitución de Beltetón como director general adjunto de la PNC. En su lugar fue nombrado Héctor Noé González Prera, como parte de cambios en los altos mandos de la institución policial.