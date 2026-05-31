Luego del fallo contra la elección de Walter Mazariegos, la decisión final quedará en manos de la CC

El Juzgado Décimo Quinto Civil otorgó en definitiva el amparo promovido por el grupo Usac-DIRE y ordenó suspender la elección de rector para el período 2026-2030, además de dejar en suspenso la validación que realizó el Consejo Superior Universitario (CSU) sobre los resultados de los comicios celebrados el 8 de abril en Antigua Guatemala.

Sin embargo, según explicó el abogado Aníbal García, integrante del equipo jurídico de la agrupación Dignidad y Rescate Usac (DIRE), que promovió la acción constitucional, la resolución aún puede ser impugnada mediante una apelación ante la CC.

"Lo natural es que ellos se defiendan interponiendo una apelación, la cual deberá ser conocida por la Corte de Constitucionalidad", indicó García.

Apelación

De acuerdo con el abogado, los interesados cuentan con 48 horas desde la notificación para presentar el recurso. Una vez planteada la apelación, corresponderá a la CC solicitar los antecedentes del caso, conocer el expediente y programar la discusión del fallo emitido por el juzgado.

García afirmó que la sentencia está sustentada en un análisis jurídico sólido y expresó confianza en que sea confirmada por el máximo tribunal constitucional. No obstante, reconoció que el proceso aún no ha concluido.

"Vamos a la mitad del segundo tiempo", dijo al referirse a la etapa pendiente de resolverse ante la CC.

Si la Corte confirma el amparo otorgado por el Juzgado Décimo Quinto Civil, la resolución quedaría firme y deberían ejecutarse las medidas ordenadas para reconducir el proceso electoral universitario.

La Usac no ha abierto sus ´instalaciones a los estudiantes y usan la virtualidad para continuar los cursos académicos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Entre estas disposiciones figura la repetición de las elecciones y la resolución de procesos pendientes en distintos cuerpos electorales universitarios, cuyos resultados fueron cuestionados durante la elección de rector.

La sentencia también otorgó un plazo de ocho días a la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario para cumplir con lo ordenado, aunque la ruta definitiva dependerá de lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad cuando conozca la eventual apelación.

García señaló que la apelación puede ser presentada directamente ante la Corte de Constitucionalidad o por medio del juzgado que emitió la resolución, aunque considera que lo más probable es que sea planteada de forma directa ante el máximo tribunal constitucional.

Mientras tanto, la elección de rector y las actuaciones que validaron el proceso permanecen en suspenso, a la espera de que la CC defina si confirma o revoca el fallo que dejó sin efecto la reelección de Mazariegos.