Juzgado deja en suspenso elección de Walter Mazariegos y confirma en definitiva amparo por proceso de rector de la Usac

El Juzgado Décimo Quinto Civil resolvió otorgar en definitiva la protección constitucional de amparo promovida por el grupo de oposición USAC-DIRE y ordenó suspender la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el período 2026-2030.

La resolución también deja en suspenso la aprobación que realizó el Consejo Superior Universitario (CSU) del informe mediante el cual se validó la elección celebrada el 8 de abril del 2026 en Antigua Guatemala.

Como parte de las medidas para reconducir el proceso electoral, el fallo ordena repetir elecciones y resolver procesos pendientes en distintos cuerpos electorales de la Facultad de Ingeniería, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Humanidades y el Colegio de Ingenieros Químicos, cuyos resultados fueron cuestionados durante el proceso de elección de rector.

Además, el tribunal otorgó un plazo de ocho días a la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario para cumplir con lo ordenado, bajo apercibimiento de multas y posibles responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento.

La resolución ocurre en medio de una serie de acciones legales impulsadas por grupos opositores a la reelección de Mazariegos, quienes sostienen que existieron irregularidades en distintas etapas del proceso electoral universitario.

Días atrás, representantes de ese bloque habían señalado que varios amparos estaban próximos a resolverse de forma definitiva y esperaban que las cortes analizaran a fondo los señalamientos planteados.

Según la interpretación de la defensa del grupo legal que promovió la acción, al haberse apelado inicialmente un amparo provisional y quedar ahora confirmado en definitiva, los recursos de apelación presentados por la representación de la Usac quedarían sin materia, debido a que la resolución definitiva sustituye la discusión sobre la medida provisional.

USAC-DIRE obtiene amparo definitiva para "El Rescate de la USAC", luego que un juzgado confirmó en definitiva la resolución que anuló la reelección de Walter Mazariegos como rector. El provisional que fue apelado por Mazariegos según USAC-DIRE ahora quedó sin materia. pic.twitter.com/Zc3irr5j63 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) May 30, 2026

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