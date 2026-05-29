Juzgado deja en suspenso elección de Walter Mazariegos y confirma en definitiva amparo por proceso de rector de la Usac

Guatemala

Juzgado deja en suspenso elección de Walter Mazariegos y confirma en definitiva amparo por proceso de rector de la Usac

La resolución ordena suspender la elección, dejar en pausa la validación realizada por el CSU y repetir procesos electorales cuestionados en distintos cuerpos electorales universitarios.

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(Foto Prensa Libre: Usac)

(Foto Prensa Libre: Usac)

El Juzgado Décimo Quinto Civil resolvió otorgar en definitiva la protección constitucional de amparo promovida por el grupo de oposición USAC-DIRE y ordenó suspender la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el período 2026-2030.

La resolución también deja en suspenso la aprobación que realizó el Consejo Superior Universitario (CSU) del informe mediante el cual se validó la elección celebrada el 8 de abril del 2026 en Antigua Guatemala.

Como parte de las medidas para reconducir el proceso electoral, el fallo ordena repetir elecciones y resolver procesos pendientes en distintos cuerpos electorales de la Facultad de Ingeniería, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Humanidades y el Colegio de Ingenieros Químicos, cuyos resultados fueron cuestionados durante el proceso de elección de rector.

Además, el tribunal otorgó un plazo de ocho días a la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario para cumplir con lo ordenado, bajo apercibimiento de multas y posibles responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento.

La resolución ocurre en medio de una serie de acciones legales impulsadas por grupos opositores a la reelección de Mazariegos, quienes sostienen que existieron irregularidades en distintas etapas del proceso electoral universitario.

Días atrás, representantes de ese bloque habían señalado que varios amparos estaban próximos a resolverse de forma definitiva y esperaban que las cortes analizaran a fondo los señalamientos planteados.

Según la interpretación de la defensa del grupo legal que promovió la acción, al haberse apelado inicialmente un amparo provisional y quedar ahora confirmado en definitiva, los recursos de apelación presentados por la representación de la Usac quedarían sin materia, debido a que la resolución definitiva sustituye la discusión sobre la medida provisional.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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