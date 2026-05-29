Guatemala
Juzgado deja en suspenso elección de Walter Mazariegos y confirma en definitiva amparo por proceso de rector de la Usac
La resolución ordena suspender la elección, dejar en pausa la validación realizada por el CSU y repetir procesos electorales cuestionados en distintos cuerpos electorales universitarios.
(Foto Prensa Libre: Usac)
El Juzgado Décimo Quinto Civil resolvió otorgar en definitiva la protección constitucional de amparo promovida por el grupo de oposición USAC-DIRE y ordenó suspender la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el período 2026-2030.
La resolución también deja en suspenso la aprobación que realizó el Consejo Superior Universitario (CSU) del informe mediante el cual se validó la elección celebrada el 8 de abril del 2026 en Antigua Guatemala.
Como parte de las medidas para reconducir el proceso electoral, el fallo ordena repetir elecciones y resolver procesos pendientes en distintos cuerpos electorales de la Facultad de Ingeniería, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Humanidades y el Colegio de Ingenieros Químicos, cuyos resultados fueron cuestionados durante el proceso de elección de rector.
Además, el tribunal otorgó un plazo de ocho días a la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario para cumplir con lo ordenado, bajo apercibimiento de multas y posibles responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento.
La resolución ocurre en medio de una serie de acciones legales impulsadas por grupos opositores a la reelección de Mazariegos, quienes sostienen que existieron irregularidades en distintas etapas del proceso electoral universitario.
Días atrás, representantes de ese bloque habían señalado que varios amparos estaban próximos a resolverse de forma definitiva y esperaban que las cortes analizaran a fondo los señalamientos planteados.
Según la interpretación de la defensa del grupo legal que promovió la acción, al haberse apelado inicialmente un amparo provisional y quedar ahora confirmado en definitiva, los recursos de apelación presentados por la representación de la Usac quedarían sin materia, debido a que la resolución definitiva sustituye la discusión sobre la medida provisional.
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