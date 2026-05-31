Investigan ataque armado contra dos mujeres, entre ellas una menor, halladas muertas dentro de un vehículo

Sucesos

Investigan ataque armado contra dos mujeres, entre ellas una menor, halladas muertas dentro de un vehículo

Los cuerpos de las dos féminas fueron encontrados dentro de un automotor con placas oficiales en la ruta al Atlántico.

y

|

time-clock

Los cuerpos de las mujeres quedaron dentro de un vehículo. (Foto: Bombeos Volunarios)

Los cuerpos de las mujeres quedaron dentro de un vehículo. (Foto: Bombeos Volunarios)

Las autoridades investigan un hecho armado reportado este domingo 31 de mayo en la ruta al Atlántico.

En el kilómetro 13, de dicha vía, en la zona 18 capitalina, fueron localizados hoy por la madrugada los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, dentro de un vehículo.

Según reportes oficiales, las víctimas son una mujer de 16 años y otra 25, quienes "presentan múltiples heridas por proyectil de arma de fuego".

El vehículo en el que se encontraban los cuerpos tiene placas oficiales.

LECTURAS RELACIONADAS

PNC detiene a pandilleros

Varios enfrentamientos entre la PNC y presuntos pandilleros deja capturados, heridos y armas incautadas

chevron-right
Socorristas trasladan a una de las personas heridas en ataque armado. (Foto: Bomberos Municipales)

Ataque armado deja dos muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño, en la zona 18 capitalina

chevron-right

Los reportes dan cuenta de que a las 2.30 horas de la madrugada de este este domingo las autoridades recibieron el reporte de que dos mujeres se encontraban fallecidas en el lugar.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, se encontraron con las dos personas sin vida dentro del vehículo oficial.

Lea también: “Planifique su recorrido”: Anuncian cierre temporal en la calzada Roosevelt

La zona 18 fue escenario ayer de una balacera en el ingreso a la colonia San Rafael, en la que dos personas fallecieron y cuatro más quedaron heridas.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

ARCHIVADO EN:

PNC Ruta al Atlántico Violencia 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM