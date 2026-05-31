Investigan ataque armado contra dos mujeres, entre ellas una menor, halladas muertas dentro de un vehículo

Las autoridades investigan un hecho armado reportado este domingo 31 de mayo en la ruta al Atlántico.

En el kilómetro 13, de dicha vía, en la zona 18 capitalina, fueron localizados hoy por la madrugada los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad, dentro de un vehículo.

Según reportes oficiales, las víctimas son una mujer de 16 años y otra 25, quienes "presentan múltiples heridas por proyectil de arma de fuego".

El vehículo en el que se encontraban los cuerpos tiene placas oficiales.

Los reportes dan cuenta de que a las 2.30 horas de la madrugada de este este domingo las autoridades recibieron el reporte de que dos mujeres se encontraban fallecidas en el lugar.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, se encontraron con las dos personas sin vida dentro del vehículo oficial.

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La zona 18 fue escenario ayer de una balacera en el ingreso a la colonia San Rafael, en la que dos personas fallecieron y cuatro más quedaron heridas.